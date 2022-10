Novafeltria, il nuovo parroco è 'di casa': don Simone Tintoni

Attualità

Novafeltria

| 15:29 - 19 Ottobre 2022

Don Simone Tintoni.



Don Simone Tintoni è il nuovo parroco di Novafeltria. Celebrerà messa nella parrocchia di San Pietro in Culto a partire da domenica 30 ottobre 2022, data in cui ci sarà l'avvicendamento ufficiale con don Mirco Cesarini e don Rousbell Parrado, rispettivamente nuovo vicario e nuovo parroco di Pennabilli. Don Tintoni torna praticamente a casa, essendo originario di Torricella di Novafeltria: dal 2016 esercitava la propria missione pastorale a Serravalle, luogo in cui è destinato invece don Pierluigi Bondioni, nei giorni scorsi congedatosi dalla comunità di Pennabilli.