Turismo, ad agosto Riccione perde meno turisti. Sindaca fiduciosa per il futuro

Riccione

| 14:54 - 19 Ottobre 2022

Daniela Angelini, sindaca di Riccione.





Anche la sindaca di Riccione Daniela Angelini commenta i dati turistici, evidenziando una tenuta da parte della Perla Verde e l'intenzione di rilanciare e riposizionare al meglio il territorio, sui mercati di riferimento del settore, con un Piano strategico del turismo e con la riqualificazione di tutta l'area centrale della città, dal porto a viale Oberdan.



Per ciò che concerne i dati turistici, il raffronto tra primi otto mesi del 2022 e del 2021 è positivo: gli arrivi sono saliti del 23,6% (+18% di italiani, +83,2% di stranieri); le presenze hanno registrato un complessivo +17% (+9,8% italiani, +80,4% stranieri).



Nel confronto con i primi otto mesi del 2019, ultima stagione pre-pandemica, il segno è negativo, ma "Riccione ha limitato i danni". Il -8,4% complessivo negli arrivi è il dato migliore della riviera riminese ( -1,3% il dato sugli stranieri, -9,4% sugli italiani), mentre il -7,7% nelle presenze (-8,1% di italiani, -5,5%) di stranieri fa di Riccione l’unica città del litorale a non accusare un calo a due cifre.



Dopo un luglio brillante, agosto è stato un mese di difficoltà per le attività turistiche della provincia di Rimini, sia rispetto al 2021 che al 2019. Analizzando i dati sui pernottamenti rispetto al 2019, emerge però che il calo di Riccione, anche in questo caso, è quello maggiormente contenuto (-5,7% in totale, -8,4% di italiani, +15,7% di stranieri) mentre gli altri territori perdono mediamente l’11,1%. Negativo anche il confronto con l’agosto del 2021: i pernottamenti sono scesi del 3,9% (-7,3% di italiani, +26,1% di stranieri), ma il dato medio provinciale è -5,1%.



La sindaca di Riccione Daniela Angelini invita tutti gli amministratori e gli operatori a “non accontentarsi ma a credere nelle potenzialità della nostra città". Il calo di turisti ad agosto, evidenzia la sindaca, potrebbe essere stato determinato "dalla crisi di governo e dalle prime bollette pazze arrivate nel cuore dell’estate". "Riccione ha comunque tenuto bene - evidenzia Angelini - ma ora deve allungare la prospettiva".



L'amministrazione comunale varerà un Piano strategico del turismo finalizzato proprio a ricollocare e rilanciare Riccione sul mercato italiano e sui mercati esteri, garantendo "un'azione molto incisiva di concerto con le categorie economiche". Chiosa la sindaca, fiduciosa sulle prospettive future della propria città: "I mercati esteri, come quello nazionale, sono ancora parzialmente condizionati dalla pandemia che inevitabilmente favorisce il turismo di prossimità: dovremo fare una forte attività di promozione intensa al fine di riposizionare stabilmente Riccione in un domani, speriamo il più vicino possibile, senza più il Covid”.