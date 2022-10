Volley B, per la PromoPharma derby con il Rubicone

Sport

Repubblica San Marino

| 14:45 - 19 Ottobre 2022

La partita con la Sab Group Rubicone rappresenta uno dei tre doppi derby della stagione (gli altri sono con Forlì e Pietro Pezzi Ravenna) per la PromoPharma San Marino ed è, inevitabilmente, una delle più sentite dell’anno. Le due squadre si affronteranno sabato 22 ottobre al Pala Casadei di Serravalle agli ordini di Cristina Santinelli (1° arbitro) e Matteo Cetraro (2°).

“Affrontiamo un gruppo che salirà a San Marino con il coltello fra i denti perché ha raccolto un solo punto in due partite. Poco per le potenzialità di questa squadra. – spiega Stefano Mascetti, coach dei titani. – Il Rubicone può contare su giocatori come Mazzotti, un opposto di alto livello per la categoria; come Bellomo, una banda giovane che va altissima a prendere la palla e il libero è Rizzi che conosciamo bene perché era con noi due anni fa. Noi potremmo avere qualche problema di formazione. Benvenuti ha accusato un problema agli addominali durante il match di sabato scorso; Ricci, un’altra banda, sta recuperando ma non è ancora a posto ed è incerta anche la presenza del centrale Bernardi. E’ vero che torna a disposizione il secondo libero Bacciocchi ma, a oggi, la formazione che potrò schierare è un po’ un’incognita. Ciò non toglie che dovremo giocare col solito cuore e provando sempre a imporre il nostro gioco”.



Classifica. Gabbiano Mantova 6, Querzoli Forlì 6, Volley Montichiari 6, Planet Group Spezzanese 5, Kema Remedello 5, Arredopark Villafranca 4, Ama San Martino in Rio 3, PromoPharma 3, Kerakoll Sassuolo 2, Sab Group Rubicone 1, Kioene Padova 1, Pluvitec Legnago 0, Viadana Volley 0, Pietro Pezzi Ravenna 0.



Prossima partita. PromoPharma – Sab Group Rubicone. sabato 22 ottobre ore 18.30 a Serravalle.



Serie D femminile. La Titan Services San Marino gioca questa sera la seconda giornata del suo campionato. Appuntamento per i tifosi alle 20.45 sul parquet di Serravalle contro l’Idea Volley Santarcangelo.