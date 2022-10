Sant'Agata Feltria, inaugurato il monumento nel luogo che ospitava la cella di San Francesco

Attualità

Sant' Agata Feltria

| 14:26 - 19 Ottobre 2022

Alcuni momenti dell'inaugurazione.



Ieri mattina (martedì 18 ottobre) inaugurazione a Sant'Agata Feltria del monumento testimoniale posto nel luogo dove sorgeva la cella di San Francesco, a seguito degli scavi archeologici che nel 2020 hanno riportato alla luce la struttura perimetrale della cella. Il progetto, finanziato dalle famiglie Boldrini-Urbini, d'intesa con la Soprintendenza, si è concretizzato nella installazione di un monumento testimoniale, in luogo del progetto iniziale, che prevedeva la riproduzione della cella.



L'inaugurazione è avvenuta alla presenza del sindaco Goffredo Polidori, del Vescovo Andrea Turazzi, del responsabile provinciale per l'Italia dei frati minori Roberto Brandinelli, del presidente dei cammini di Francesco in Emilia Romagna Franco Boarelli, del comandante della compagnia di Novafeltria Carmelo Caraffa, dello storico Manlio Flenghi e del Geom. Corrado Flenghi, tecnico progettista dell'opera.



Erano presenti anche gli alunni della scuola media "Padre Agostino da Montefeltro", fatto sottolineato con soddisfazione dall'amministrazione comunale: "Abbiamo voluto fortemente la loro presenza, affinché sia per loro possibile conoscere la storia legata al proprio territorio, oltre a quella che si studia sui libri di scuola".