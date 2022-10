Autori, mostre, conferenze e film nel ricco fine settimana santarcangiolese

Eventi

Santarcangelo di Romagna

| 13:57 - 19 Ottobre 2022

Musas Santarcangelo.

Giovani scrittrici, incontri con gli autori, mostre, conferenze, film e iniziative culturali in programma nel fine settimana a Santarcangelo. Saranno due ragazze, Alice Cesarini e Silvia Franchini in dialogo con Saul Fucili, a dare avvio al weekend con la presentazione dei loro libri in biblioteca.



Sempre alla Baldini, è stata inaugurata ieri (martedì 18 ottobre) anche la mostra “Raccontiamo una storia a fumetti” realizzata nell’ambito dell’iniziativa culturale “Denti Mancanti”. Visitabile fino al 13 novembre anche la mostra allestita al Musas che raccoglie antichi bracciali, tamburelli e fotografie storiche di campioni e degli sferisteri italiani fra cui quelli di Rimini, Cesena e Bologna.



Parte giovedì 20 ottobre anche la programmazione settimanale del Supercinema, che fino a domenica 23 ottobre prevede la proiezione del film “Astolfo” di Gianni De Gregorio e “Il Colibrì” di Francesca Archibugi. Lunedì 24, martedì 25 e mercoledì 26 ottobre sono invece in programma “Battle Royale” diretto da Kinji Fukasaku e la versione in lingua originale di “Wild men – Fuga dalla civiltà” di Thomas Daneskov.



Sabato 22 ottobre alle 10,30 in biblioteca tornano invece gli appuntamenti di “Chiacchiere con la pancia per mamme e papà” tenuti dall’ostetrica Eleonora Balducci, mentre a partire dalle ore 16 è in programma una maratona di incontri con gli autori promossa da Fara editore.



Domenica 23 ottobre invece, Alcantara Teatro promuove un’iniziativa di Contaminazioni urbane che riempirà la città di messaggi, fiori, manifesti, post-it, libri e cartoline per seminare bellezza e spunti di riflessione. Per partecipare all’evento – riservato ai bambini e ragazzi dai 10 ai 14 anni – è necessaria la prenotazione al numero 366/5961910.



Sempre domenica 23 ottobre, la Società operaia mutuo soccorso organizza una mattinata di studio e di approfondimento sulle vicende romagnole legate alla marcia su Roma, a cento anni dall’evento. Nel corso dell'incontro – che si terrà alla Celletta Zampeschi dalle ore 9 – interverranno il presidente della Società operaia Massimo Bottini per un saluto, mentre Gabriele Boselli introdurrà e coordinerà gli interventi degli storici Roberto Garattoni e Andrea Montemaggi. Per partecipare è consigliata la prenotazione al numero 0541/626162 o alla mail societaoperaia.santarcangelo@gmail.com.