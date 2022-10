Rockisland, Lorenzo Semprini in concerto a un anno dalla pubblicazione di "44"

Eventi

19 Ottobre 2022

Lorenzo Semprini.

Sabato 22 ottobre sul palco del Rockisland di Rimini, sarà l'occasione per celebrare un anno dall'uscita dell'album solista in italiano "44", di Lorenzo Semprini, leader della rock band Miami & the Groovers.

Un concerto speciale, in uno dei locali più storici per la musica live in Riviera come il Rockisland, con la band al gran completo con Massimo Marches alla chitarra elettrica, Elisa Semprini al violino, Fabrizio Flisi alle tastiere, Paolo Angelini alla batteria, Francesco Pesaresi al basso, Mario Ingrassia alle percussioni e Lorenzo Semprini, voce, chitarra ed armonica.

Il concerto fa parte del "44 tour" che ha toccato decine di città italiane riscuotendo ottimi consensi di pubblico e critica e in questa occasione sarà rafforzato dai brani del nuovo ep "Come ossigeno" uscito lo scorso settembre in occasione della 23a edizione dei Glory Days in Rimini. Un tour che ha portato Lorenzo Semprini ad aprire e collaborare con artisti come Edoardo Bennato, Cristiano Godano (Marlene Kuntz) e Lella Costa.

L'occasione è particolare perché l'album compie 1 anno che si vuol celebrare sul locale del porto canale di Rimini, già sfondo del videoclip "Rimini '85", uno dei singoli che hanno seguito l'uscita del disco, una esperienza molto positiva per l'artista riminese da sempre nella sua dimensione folk e rock, prima cantato in inglese con Miami & the Groovers ed ora in italiano, inoltre in scaletta ci saranno anche brani di De Gregori, Afterhours, Calcutta, Gaslight Anthem, Patti Smith, Bruce Springsteen (nella versione italiana di "Used cars") ed altre sorprese, tra cui la music selection a fine show di Max Morri, fotografo e storico atleta di frisbee, tra gli organizzatori del Paganello.

Il concerto avrà inizio alle 21,30 circa, ad ingresso gratuito, con possibilità di cenare. Informazioni: 05411497100