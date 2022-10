Gemmano, arrivano i tagli al consumo di luce: 'Ma al vaglio altre restrizioni'

Attualità

Gemmano

| 13:13 - 19 Ottobre 2022

Archivio.



Anche il comune di Gemmano adotta misure contro il caro energetico. Si parte dalla riduzione dell'accensione della pubblica illuminazione, con lo spegnimento anticipato di due ore, nelle parti di impianto regolate da orologi astronomici. In questo modo le ore di accensione della luce all'anno scenderanno da 4200 a 3600, ha evidenziato il sindaco Riziero Santi. Si procederà all'installazione di nuovi impianti illuminati a led, con contestuale dimezzamento della potenza di funzionamento dalla mezzanotte fino allo spegnimento. Il sindaco ha anche annunciato lo spegnimento anticipato dell’illuminazione del Monumento ai Caduti e del campanile dalla mezzanotte, nonché limitazione delle luminarie decorative per le festività natalizie. In caso di accensione delle stesse, la fascia oraria prevista è quella delle 17-24.



"Le previsioni di spesa elaborate ci dicono che tutto questo non sarà sufficiente a contenere i costi delle bollette in modo tale che siano sostenibili dalle casse comunali perché, al netto dei provvedimenti restrittivi già adottati, l'aumento sarebbe comunque superiore al 50%. Saranno quindi necessari ulteriori provvedimenti più drastici che stiamo valutando con particolare riguardo allo spegnimento dell’illuminazione pubblica nella fascia oraria oltre la mezzanotte a partire dalle linee più energivore", spiega Santi.