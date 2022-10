Armato di taglierino rapina l'ufficio postale di Viserba

Cronaca

Rimini

12:58 - 19 Ottobre 2022

Foto di repertorio.



La Squadra Mobile della polizia di Rimini sta indagando sulla rapina avvenuta ieri sera (martedì 18 ottobre), intorno alle 19, all'ufficio postale di Viserba, in via Marconi. A entrare in azione è stato un rapinatore solitario, armato di taglierino, e con il volto travisato da un casco. L'uomo ha minacciato i dipendenti ed è fuggito con il bottino, circa 1000 euro, facendo perdere le proprie tracce. Non è chiaro se ad attenderlo ci fosse un complice che ne ha agevolato la fuga, o se l'uomo avesse un mezzo parcheggiato nelle vicinanze. L'allarme ha fatto intervenire la Polizia, che ha raccolto le testimonianze dei presenti e acquisito le riprese del circuito di videosorveglianza.