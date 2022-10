Agosto sottotono per il turismo, sindaco di Rimini: 'L'aeroporto ci aiuterà a tornare al pre pandemia'

Turismo

Rimini

| 12:07 - 19 Ottobre 2022

Immagine di repertorio - nella gallery i dati commentati dal Sindaco.



Il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad commenta i dati dell'Istat rispetto al mese di agosto su arrivi e partenze a Rimini. Partendo dai dati, sempre Istat, relativi al periodo maggio-agosto con comparazioni tra gli anni 2019-2021 (vedi tabella in gallery), Rimini torna a superare il milione di arrivi durante la stagione balneare, con un aumento sul 2021 di 163.953 arrivi e di 964.392 presenze alberghiere. "Sul 2020 il confronto non si pone neppure, visto che l’incremento è di oltre 400 mila arrivi e quasi 2 milioni di pernottamenti. Le prime proiezioni sull’imposta di soggiorno, superiori a quanto previsto nel bilancio previsionale, confermano la crescita dei flussi turistici nei primi 9 mesi dell’anno", commenta il sindaco, che evidenzia anche "il progressivo recupero dell’orizzonte pre pandemico, nonostante la sostanziale cancellazione di un segmento, quello estero, specificatamente russo, che per Rimini e i Comuni della Riviera arrivava a pesare in estate anche 400mila pernottamenti". Il recupero su Germania, mitteleuropa e nuovi mercati "non è ancora sufficiente per recuperare il livello pre pandemico, che aveva visto Rimini superare il 30 per cento delle presenze straniere nell’arco annuale con un impatto sul dato complessivo sensibilmente superiore a quello degli altri Comuni costieri".



Tutti i comuni della costa riminese, a luglio, hanno superato per arrivi quelli del mese di agosto. Nei primi 8 mesi del 2022, Rimini guadagna il 34,6 per cento di arrivi e il 24,6 per cento di presenze rispetto al 2021.



Il primo cittadino riminese aggiunge un ulteriore elemento di riflessione, cioè "l' incremento consistente del soggiorno delle locazioni brevi, dato in qualche modo confermato dal gettito dell’imposta di soggiorno relativo a questa specifica sezione", ma un elemento che sfugge alle rivelazioni Istat.



Nel complesso il periodo maggio-luglio 2022 è stato "più che buono", mentre ad agosto più criticità per la Riviera di Rimini "che deve far tesoro di questi numeri anche per valutazioni più a breve e medio termine". Per il primo cittadino è fondamentale sia la politica degli eventi ("Alpini e Notte Rosa sono stati un bel traino"), sia il tema dell'aeroporto, "l’infrastruttura che può consentirci adesso di ritornare e anche superare i livelli toccati prima del biennio orribile della pandemia". "Ho già detto che tra i primi provvedimenti che il nuovo Governo dovrà assumere per il turismo italiano c’è quello di chiarire una volta per tutte il perimetro e il ruolo del sostegno pubblico alla promo-commercializzazione delle rotte interessanti e strategiche per allargare il mercato dei bacini turistici come il nostro. Lo confermo: dallo scalo aeroportuale passa una buona parte di una riemersione comunque già ben evidente”, conclude il sindaco.