Pulizia delle spiagge di Misano e Cattolica: iniziativa del Wwf

| 11:48 - 19 Ottobre 2022

Comincia sabato 22 con il laboratorio sulle Api, inserito nel progetto Gea: l' Estate del Rispetto, il week end del WWF Rimini.

Dalle ore 14:30 all' Oasi WWF Ca' Brigida, Andrea Bianchi il "nostro" apicoltore ci introdurrà e ci farà conoscere il fantastico e importante mondo delle Api Un percorso alla scoperta delle Api attraverso la narrazione di un esperto: il mondo delle api, ruolo nell'equilibrio dell' ambiente; l' alveare, compiti e ruoli delle api; il lavoro dell' apicoltore, tecniche base e e strumenti; i prodotti dell' alveare.



Domenica 23 invece, appuntamento sulla spiagge di Misano Adriatico e di Cattolica.

Lo slogan "Ripartiamo - Puliamo l'Italia" per cominciare in concomitanza su due tratti di spiaggia di Misano e della contigua Cattolica.

L' Associazione WWF Rimini ODV in collaborazione con la Lega Navale Italiana di Rimini, l' APS BAS di Misano e il patrocinio del Comune di Misano, promuove, infatti, la pulizia di un tratto di arenile e delle scogliere a pettine del comune di Misano Adriatico. Il ritrovo è alle 8:30 nei pressi rotonda tra Via Litoranea Sud e Via M. D' Azeglio. Promuove inoltre la pulizia di un tratto di argine, di arenile e delle scogliere in prossimità della foce del torrente Conca in comune di Cattolica, con il patrocinio dell' Amministrazione comunale. Il ritrovo è alle 8.30 all'ingresso area pedonale in ds torrente Conca accessibile da Corso Italia

A tutti i partecipanti verrà distribuito gratuitamente un cappellino, guanti e sacchetti per l'indifferenziata.