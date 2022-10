'DiviseAvis': i paracadutisti della Folgore donano sangue all'Avis di Cattolica

Attualità

Cattolica

19 Ottobre 2022

Un momento della donazione.

I paracadutisti della Folgore decidono di donare sangue in occasione dell'80esimo anniversario della battaglia di El Alamein. A darne notizia Pietro Pazzaglini presidente dell'Avis provinciale di Rimini. I Paracadutisti in servizio presso il Poligono Militare di Carpegna hanno contattato l'Avis Valconca con sede a Cattolica chiedendo di poter effettuare la donazione. Nelle scorse settimane avevano intrapreso il percorso di aspiranti donatori e, dopo le procedure, martedì 18 hanno effettuato la donazione.



"Hanno hanno scelto un modo nuovo di aiutare, di straordinario significato e valore simbolico" dice Pazzaglini "Ancora una volta gli uomini in divisa si rendono protagonisti di gesti di straordinaria solidarietà e di vicinanza alla popolazione.

Ad essi vanno il nostro ringraziamento e la nostra gratitudine."