Sequestrati cinque immobili tra Romagna e Marche a pluripregiudicato riminese

Cronaca

Rimini

| 11:25 - 19 Ottobre 2022

Immagine di repertorio.

Sequestro di beni ad un pluripregiudicato spacciatore con un lungo curriculum di crimini. L’uomo, 70enne, durante una cinquantennale carriera criminale, ha commesso diversi reati e attualmente si trova in carcere per tentato omicidio e detenzione di arma da fuoco. E’ stato più volte arrestato per spaccio di droga. I proventi della sua attività criminosa li aveva investiti in beni mobili ed immobili. Il provvedimento di sequestro finalizzato alla confisca emesso dal Tribunale di Bologna riguarda 5 immobili tra le province di Rimini e Pesaro Urbino. Il sequestro è stato eseguito da personale specializzato della Sezione Misure di Prevenzione Patrimoniali della Divisione Anticrimine della Questura di Rimini.







"L’attività dell’Ufficio della locale Divisione Anticrimine" si legge nella nota stampa "non si ferma con questa importante operazione, ma proseguirà attraverso il costante controllo delle attività economiche e imprenditoriali ubicate nella provincia di Rimini, monitorando i patrimoni acquisiti illecitamente ed intercettando i tentativi di infiltrazioni da parte delle organizzazioni criminali."