Rimini, otto kg di hashish in casa, la Polizia arresta spacciatore

Cronaca

Rimini

| 11:10 - 19 Ottobre 2022

Con la sua attività di spacciatore riforniva clienti tra Cesena e Rimini. Gli agenti della Squadra Mobile di Rimini e Forlì hanno arrestato in flagranza un cittadino marocchino. Le indagini avevano permesso agli agenti di venire a conoscenza di una importante attività di spaccio portata avanti dal giovane magrebino residente a San Mauro Pascoli. Lo spacciatore è stato controllato nei suoi movimenti. Quando è stato visto uscire da un appartamento di Bellaria non suo, è stato fermato dagli agenti. All’arrivo dei poliziotti l’uomo ha urlato il nome di una persona, dimenandosi e cercando di allontanarsi. La perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire 80 panetti di hashish per un peso complessivo di oltre 8 kg, materiale per la pesatura e telefoni cellulari. Al dettaglio lo stupefacente avrebbe fruttato cifre intorno ai 100.000 euro. L’uomo si trova in carcere a Rimini e deve rispondere di detenzione di stupefacenti a fini di spaccio