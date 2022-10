Calcio C, Imolese da tre punti contro la Carrarese Le altre squadre in campo ora e in serata

Sport Rimini | 18:13 - 19 Ottobre 2022 Risultati nona giornata Serie C girone B.

Alessandria Torres



Fermana - San Donato Tavarnelle



Fiorenzuola - Gubbio



Imolese - Carrarese 2-1 (18' Fonseca, 32' Capello, 96' Stijepovic)



Montevarchi - Entella



Pontedera - Recanatese



Olbia - Ancona



Reggiana - Cesena



Vis Pesaro - Lucchese

