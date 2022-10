Calcio C, Siena-Rimini 0-0. Gaburro: 'Un punto qui è tanta roba. Zaccagno molto bravo'

Sport

Marco Gaburro.

Il tecnico del Rimini Marco Gaburro ha il volto disteso quando si presenta in sala stampa: "Il punto conquistato su un campo difficile è ottimo".

“Temevo moltissimo il ritorno psicologico del Siena dopo il ko, sapevo che sarebbe stata dura, quanto lo avrebbe detto solo il campo. La squadra è stata bravissima a non mollare mai e ha dato tutto – commenta il mister biancorosso - Nei primi 30’ minuti abbiamo subito troppo l’ampiezza del Siena, concesso troppi cross e abbiamo rischiato per il campo che concedevamo; poi ci siamo rimessi a posto come successo a Chiavari sistemandoci a rombo e negli ultimi 20 minuti ci siamo alzati col baricentro e siamo stati più positivi, anche se si è faticato a creare. Bene anche il secondo tempo per mezzora, poi loro a sprazzi hanno avuto un ritorno e Zaccagno è stato molto bravo dove non siamo arrivati con la fase difensiva di squadra. Il punto qui è tanta roba, abbiamo ancora saputo soffrire come a Gubbio e a Chiavari e rispetto a quelle due partite, che pure abbiamo vinto, abbiamo cercato di gestire meglio palla in certe situazioni e cercato di spezzare il ritmo dell’avversario”.



Il grande protagonista di giornata, il portiere Andrea Zaccagno, dice: “Ci tenevo a prendere gol perché dà fiducia alla squadra e al sottoscritto. Non è stato facile fare risultato, se siamo riusciti a centrare l’obiettivo è grazie ad un gruppo unito e alla prestazione di tutta la squadra, anche i miei interventi sono serviti e di questo sono felice. La parata più difficile? Quella sul colpo di testa di Silvestri, ma anche quella su Buglio dopo la ribattuta di Del Carro che mi ha colpito sulla gamba è stata complicata: avevo una visione ridotta e ho solo pensato di chiudere lo specchio con il corpo come meglio potevo”.