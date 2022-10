Slow Pitch, Drink Team Rimini vince il torneo dedicato ad Andrea Bernabè

Sport

Verucchio

| 10:13 - 19 Ottobre 2022

Foto di gruppo al termine della sfida.

Si è concluso con l' assegnazione della Coppa Defender al Drink Team Rimini per il 2° anno consecutivo, il 2° Torneo di Slow Pitch intitolato ad Andrea Bernabè "il Rude" e giocato sul campo comunale da softball "Piranhas" di Villa Verucchio



Cinque le formazioni che hanno onorato con la loro partecipazione il ricordo di Andrea: i Barbagianni del Rimini 86, il Drink Team Rimini, i Queens Baseball Rimini, i Tigers San Marino, il Team Umpires.



Gli incontri sono iniziati già di buon mattino, quando ancora la rugiada della notte bagnava l'erba dell' outfield.

Play ball tra il Rimini86 e i Queens Baseball Rimini e a seguire tutti gli altri incontri che sono andati a formare la classifica che ha designato le prime due formazioni che si sono contese la Coppa Defender.

Da segnalare come sia stato colto lo spirito del Torneo ed anche se gli arbitri non ufficiali hanno commesso qualche errore, tutto è stato loro perdonato tra una battuta e un'altra ancora. Il sole poi ha arriso per tutto il giorno.

La formula del torneo prevedeva 6 inning oppure 50 minuti di gioco e si partiva già con 1 ball ed 1 strike, per velocizzare il gioco.

Solo nella finale 7 inning e l'ultimo inning a punteggio libero.

Fin dalle prime battute si è capito quali formazioni avrebbero giocato la finale. Tigers e Drink Team sopra tutte le altre. Infatti la classifica della prima fase ha visto i Tigers davanti a tutti a punteggio pieno, seguiti dai Drink Team con una sconfitta, subita proprio dai Tigers, mentre tutte le altre formazioni si sono fermate ad 1 vittoria e 3 sconfitte.



Come sempre la commozione è prevalsa durante la premiazione, avvenuta alla presenza della moglie Stefania e dei figli Claudio e Gianni, tutti concordi, a cominciare da Iglis Serafini che ha parlato in rappresentanza degli arbitri, affermando che "si è divertito

pure Andrea nel vedere la gioia con cui si è giocato in suo ricordo".

Un ringraziamento particolare ai volontari della Valmarecchia Baseball & Softball che si sono prodigati nei vari servizi della giornata a cominciare dai cuochi Lella e Dimer, per continuare con Anna, Elide, Fabrizio, Federica, Francesco, i 2 Luca, Raffaele, Renzo, Silvia.

Appuntamento all' anno prossimo con il 3° Memorial Andrea Bernabe' "il Rude", ma prima ancora, domenica 30 ottobre, sempre sul campo comunale da Softball Piranhas, con il 2° Torneo di Halloween.