Devasta la camera e aggredisce infermieri col coltello, paura in ospedale

Cronaca

Bellaria Igea Marina

| 08:44 - 19 Ottobre 2022

L'ospedale di Cesena.

Minaccia con un coltello gli infermieri e rovina la stanza dove è ricoverato. Un 45enne di Bellaria nella mattina di domenica, ha dato in escandesceze in ospedale a Cesena dopo essere stato sgridato perché fumava in stanza. L'uomo era ricoverato nel reparto di Neurochirurgia, in isolamento in quanto anche malato di Covid. Il 45enne è stato ripreso ed invitato a non fumare. Per tutta risposta ha afferrato un coltello e ha iniziato a minacciare chi si trovava in zona. Poi ha sfogato la sua rabbia contro la stanza, gettando a terra qualsiasi cosa e rovinando il letto. Sul posto sono giunti i vigilantes e le forze dell'ordine. L'uomo è stato ricondotto alla calma. E' stato denunciato per danneggiamento e minacce.