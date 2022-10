Chiuso per 3 giorni un locale del centro storico per occupazione abusiva di suolo pubblico

Attualità

Rimini

| 08:34 - 19 Ottobre 2022

Il Bar Dovesi.

La proprietà, richiamata al ripristino della normale condizione degli spazi occupati senza autorizzazione, non ha provveduto: da qui anche una serie di sanzioni, fino ad arrivare alla chiusura temporanea scattata lunedì. Dovrà restare chiuso per 3 giorni lo storico Bar Dovesi in piazza Tre Martiri a Rimini. L’ordinanza firmata dal sindaco è stata notificata il 17 ottobre ai titolari del locale del centro storico. I controlli effettuati dalla Polizia municipale, avevano riscontrato molteplici violazioni legate allo spazio esterno che sarebbe stato solo in parte autorizzato. Le serrande del Bar Dovesi, quindi, resteranno abbassate fino alle ore 24 di mercoledì 19 ottobre. Poi il locale potrà riaprire regolarmente.