San Marino: abusi sessuali su dipendente, rinviato a giudizio ex Reggente

| 07:37 - 19 Ottobre 2022

L'ex Capitano Reggente, Giacomo Simoncini, capo di stato di San Marino fino all'aprile scorso, è stato rinviato a giudizio dal Tribunale Unico per abusi sessuali su una dipendente amministrativa. Lo comunica lo stesso Simoncini, che in una nota sottolinea la volontà di "rivendicare nuovamente la piena estraneità alle accuse e la piena fiducia nell'Autorità Giudiziaria, che non è certo scalfita da una decisione che non condivido ma che mi offrirà l'opportunità di poter finalmente dimostrare la mia innocenza in un pubblico processo". La vicenda delle molestie risale ai primi giorni di aprile, quando Simoncini (esponente di centrosinistra) poco meno che trentenne è stato denunciato da una dipendente. La donna lo ha accusato di averla molestata.