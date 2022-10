Calcio, Garden: per i gruppi 2012 e 2013 week end a casa Juventus

Sport

Rimini

| 09:33 - 19 Ottobre 2022

La squadra 2012 del Garden.





Settimana di preparativi in casa Garden. Nel prossimo week end, infatti, i gruppi 2012 e 2013 – Attività di Base - saranno in trasferta a Torino, nella prestigiosa cornice di Vinovo dove ha sede il settore giovanile della Juventus. Il club bianconero, pur non avendo più un rapporto di collaborazione diretto con il Garden, ha mantenuto un ottimo rapporto con la società riminese ed in particolare con il responsabile della sezione calcio Valter Sapucci. Si giocheranno delle partite con i pari età della Juve ed è in programma una visita guidata all'Allianz Stadium e al museo della Juventus. Alla domenica triangolare ad Asti con Fossano e Asti Calcio. Per i giovani calciatori del Garden una giornata da ricordare.







AGONISTICA



La squadra Under 14 provinciale allenata da Andrea Pagliarani è stata sconfitta dal Bellaria 5-1 dopo un primo tempo in cui ha tenuto testa all'avversario (2-1). Sabato sfida a Torre Pedrera (ore 15,30) contro il Rimini United.



Pareggio con il Del Duca per 1-1 per la formazione Under 16 interprovinciale di Paolo Zani. In vantaggio al 10', il Garden ha condotto sempre la partita che però non ha chiuso e sul filo di lana si è fatto agguantare in maniera beffarda su azione di calcio d'angolo. Domenica alle ore 10,30 a Torre Pedrera match contro il Torresavio.





TERZA CATEGORIA



Parità nella quarta giornata tra Garden e Athletic Villaggio (1-1). Vantaggio Garden con rete di Poziello al 17' del primo tempo, pareggio avversario all'81' con un autogol di Martinini: la squadra di Pasquale Martino in dieci dal 60' per espulsione di Ortibaldi per doppia ammonizione. Nel prossimo turno sfida in trasferta – sabato, ore 15,30 - contro il Gemmano, secondo in classifica con 9 punti. Il Garden è terzo (8 punti) a -2 dalla leader Montefiorese. “Abbiamo fin qui raccolto meno di quanto avremmo potuto perché siamo alle prese ogni partita con alcune assenze” commenta il tecnico Martino.