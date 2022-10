Lavori lasciano mezzo Riccione Paese senza luce: 'ci hanno informato male e tardi'

Attualità

Riccione

| 07:38 - 19 Ottobre 2022

Foto di repertorio.



Lavori programmati da Enel per la mattinata e per parte del pomeriggio di ieri (martedì 18 ottobre) a Riccione hanno colto di sorpresa la maggior parte degli operatori delle zone interessate, che hanno lamentato una carente e intempestiva comunicazione, dopo essersi recati al lavoro, trovando una sorpresa inaspettata: niente luce, niente collegamento internet.



I lavori hanno interessato gran parte di Riccione Paese: diversi civici delle vie Asmara, Frascati, Lazio, Circonvallazione, Albano e Adua, nonché alcuni civici del corso Cervi. Zona in cui si trovano molti negozi, ristoranti e bar che sono rimasti spiazzati, ieri mattina, nel vedere staccata la corrente. Diversamente da analoghe occasioni, quando incaricati Enel hanno effettuato comunicazione porta a porta, questa volta, raccontano alcuni operatori, gli avvisi sono stati semplicemente affissi ai lampioni oppure inseriti nelle cassette della posta nelle 24 ore precedenti l'intervento. Niente luce dalle 8.30 fino alle 14.30, un'ora e mezza in meno di quanto preventivato: i lavori si sono svolti più celermente possibile, permettendo a diverse attività di riaprire per il pomeriggio, dopo aver dovuto tirare giù le serrande di mattina. Le proteste sono arrivate anche al comune, con l'amministrazione che ha sollecitato Enel a concludere i lavori in maniera più celere possibile.