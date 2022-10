Calcio Prima, Asar: si dimette mister Alessandro Mosconi. Thomas Mini il nuovo ds

Sport

Riccione

| 17:26 - 18 Ottobre 2022

Il nuovo direttore sportivo dell'Asar Thomas Mini.

Asar Accademia Calcio Riccione comunica che, in data odierna, sono pervenute le dimissioni di Alessandro Mosconi, allenatore della prima squadra, per sopravvenuti motivi personali.

Il Presidente Antonio Culicetto e l'intero consiglio direttivo prendono atto della decisione e sono già al lavoro per dare continuità al progetto sportivo con un nuovo tecnico il cui nome verrà comunicato nelle prossime ore.

La società intende ringraziare Alessandro Mosconi per il lavoro svolto e gli augura le migliori fortune per un futuro roseo nel mondo del calcio e non solo.

Intanto nei giorni scorsi si è insediato un nuovo direttore sportivo: Thomas Mini.



Altra squadra del girone H ha esonerato il mister. Si tratta del Perticara: la società ringrazia Giorgio Rinaldi per il lavoro svolto e per la grande professionalità e la grande umanità dimostrate durante tutto il periodo del suo incarico, augurando allo stesso le migliori fortune.