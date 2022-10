Rallylegend dalle mille emozioni anche per la Scuderia San Marino

Sport

Repubblica San Marino

| 17:10 - 18 Ottobre 2022

Foto Zini.

E' calato il sipario su una strepitosa edizione del Rallylegend, che ha fatto registrare il tutto esaurito in Repubblica già dai primi giorni della scorsa settimana.



Tra i tanti piloti che hanno preso parte al ventesimo anniversario della manifestazione anche gli iscritti della Scuderia, che si sono resi protagonisti in varie categorie.

Nelle Classic, gara vinta da Jari-Matti Latvala, al 13° posto assoluto per la Scuderia San Marino troviamo Luca Colombini e Valentina Pasini. Sotto di tre posizioni ci sono Marcello Colombini e Marco Selva; mentre al 24° e 29° posto troviamo rispettivamente Giuseppe Macina con Samanta Grossi e Nicolò Fedolfi con Livio Ceci. Arriva un ritiro per l’equipaggio formato da Michele Pellegrini e Riccardo Biordi su Lancia Delta INT 16V.



Podio nel Legend Historic con il terzo posto assoluto di Loris Baldacci e Stefano Magnani su Ford Escort RS del 1980. Sesto posto nella classifica generale per Stefano Camporesi e Pietro Rossi e 17° assoluti il duo sammarinese Giuliano Calzolari e Corrado Costa. Purtroppo da segnalare che Enrico Ercolani Volta e Luca Casadei non si sono classificati e una serie di ritiri: Alessandro e Marco Terenzi; Nicola Bonfé e Massimo Bizzocchi; Alessandro Fedolfi e Fabio De Luca; Stefano Rosati e Salvatore Tontini; Sergio Galeltti e Mirko Gabrielli, che ha sostituito all’ultimo il navigatore Massimiliano Catarsi; Andrea Righi ed Elia Albani e Giovanni Muccioli ed Enrico De Marini.



Per le WRC al 13° posto della classifica finale troviamo l’equipaggio formato da Davide Simoncini e Lorenzo Ercolani.

Il duo formato da Rachele Somaschini e Daiana Darderi vince la classifica riservata agli equipaggi femminili. Non classificati Stefano Valli con Andrea Agazzi. Ritiro invece per Elia Pignani e Fabrizio Gorrieri.



Il fine settimana è stato segnato anche dalle partecipazioni dei giovani piloti della Scuderia alle gare in pista: Giacomo Marchioro ha preso parte all’E-Cup Smart svolta sul circuito di Magione. Nelle tre gare il pilota sammarinese ha collezionato due 17° posti e un 15° posto in Gara 3.

Nicolas Tagliaferri ha concluso il Campionato Toscana Emilia-Romagna con un ottimo quarto posto nella gara di Pomposa. Tagliaferri chiude al secondo posto della classifica assoluta la sua annata nel TER.