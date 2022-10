Basket Promozione: all'esordio hurrà di Bastet 2000 e Tiberius

Sport

18 Ottobre 2022

E' iniziato il campionato di basket di Promozione grone F.



BELLARIA BASKET – BASKET PROJECT 60 – 70

(13-19; 28-34; 42-51)

Bellaria: Semprini, Polanco, Ricciotti L. 14, Maggioli, Lumini 6, Paganelli 2, Donati 6, Souihi 24, Bussi 2, Re 2, Vernocchi 2, Squadrani 2. All. Ricciotti D.

Faenza: Santini 17, Marziali, Troni 22, Santo 10, Anghileanu 2, Pezzi, Melandri 6, Fabbri 2, Buricchi 9, Bulzaca 2. All. Vespignani.



AICS JUNIOR BK – LIBERTAS GREEN BK 45 – 70

(12-23; 27-37; 35-52)

Aics Forlì: Adamo R. 1, Gori 9, Scozzoli 2, Bondi 5, Scozzese, Ricci 9, Sansoni 5, Gardini, Martinelli, Ghetti 3, Barzanti 4, Ilinca 7. All. Mambelli.

Libertas Green Forlì: Prandini 2, Vitali, Gasperini 4, Adamo D. 5, Matteucci 2, Vittori 7, Perugini 9, Visani, Marzolini 13, Quercioli, Mambelli 14, Godoli 14. All. Ceccaroni.



TIGERS BASKET 2014 – SUNRISE BASKET 84 – 63

(22-24; 47-29; 63-56)

Tigers Forlì: Gnini 2, Liverani 6, Ragazzi 17, Poggi, Mariani 2, Lotti 14, Paganelli, Petrini 5, Brunetti J. 14, Brunetti N. 14, Gavelli 10. All. Lapenta.

Rimini: Mussoni 13, Peroni 4, Missere, Bronzetti, Monti 12, Casadei, Panzeri 5, Bonini 2, Corsetti, Sansone 18, Malagrida 4, Carigi 5. All. Botteghi.



LUSA BASKET – SAN PATRIGNANO 100 – 58

(29-18; 56-29; 80-48)

Massa Lombarda: Ugulini 2, Spinosa 16, Pietrini 30, Bacocco 5, Dalla Malva 6, Asioli 2, Orlando 8, Del Vecchio 19, Rivola 4, Castelli 2, Brignani 2, Berardi 4. All. Panizza.

San Patrignano: Conocchiari 4, Magni, Vincenzi, Grimm 2, Sanna, Cardarelli 4, Schivalocchi 5, Bindi 17, Romboli 26. All. Gregori.



LUSA - Bentornati a bordo: riparte il campionato del Lusa Basket. Si gioca a Massa Lombarda in una bolgia; il palazzetto è gremito da affezionati di lunga data, atleti del settore giovanile/minibasket e da un folto gruppo di sostenitori molto rumoroso, che tra cori, canti e suoni crea la giusta atmosfera per la sfida contro San Patrignano.

La partenza dei massesi è molto promettente, con Spinosa che segna il primo canestro ufficiale della stagione, ma è tutta la squadra che si muove bene e Pietrini e Del Vecchio si mettono in evidenza bucando da più parti la difesa ospite che, sotto 10-3, deve ricorrere al primo time-out per arginare il tentativo massese di fuga da lontano. Ma tutto continua a girare a favore di Massa; Pietrini si fa trovare sempre nel posto giusto al momento giusto, Spinosa converte a canestro un paio di palloni rubati ed Orlando è sempre il punto di riferimento del gioco, con Brignani e Del Vecchio attenti sotto i tabelloni. L'ingresso di capitan Asioli porta subito un paio di palloni recuperati; San Patrignano non riesce a ricucire lo strappo e si gioca la carta Romboli che, assieme a Bindi, evita agli ospiti di affondare sin da subito; nonostante ciò, i locali chiudono il primo periodo con un vantaggio di 11 lunghezze (29-18).

Nel secondo quarto la partita è tra il Lusa Basket Massa e Max Romboli; il giocatore di San Patrignano segna tutti gli 11 punti dei suoi, che nel frattempo perdono Conocchiari per infortunio e sono costretti ad accorciare ulteriormente le rotazioni. I padroni di casa sono un fiume in piena e travolgono tutto quello che la corrente incontra; all'intervallo Pietrini ha già messo a segno 22 punti e Del Vecchio 15. L'ultimo arrivato in casa Massa, Castelli, garantisce ordine e cerca sempre di giocare tra le linee per un tiro pulito, mentre Dalla Malva si fa notare per assist e palloni recuperati. Si va al riposo sul 56-29 e l'impressione è che la partita sia già decisa, anche perché, alla ripresa del gioco, i neoentrati Bacocco e Berardi hanno il giusto piglio, Dalla Malva trova i suoi primi punti e quando Del Vecchio inchioda la schiacciata del 66-38 a metà del terzo periodo, San Patrignano chiama un time-out che ha il sapore della resa; l'unico che ci prova ancora è Romboli (alla fine 26 punti con 8/12 da 3), ma per i locali anche Rivola è desideroso di mettersi in mostra e mette subito una tripla, prima che Spinosa, dopo due canestri di fila, trovi a fil di sirena anche la bomba dai 9 metri dell'80-48. L'ultimo quarto è più che altro una festa sugli spalti, con il pubblico che intona canti e cori a favore dei giocatori di casa. In campo si continua comunque a giocare con intensità, con i locali che mandano a segno tutti e dodici i giocatori a referto, con i canestri di Brignani ed Ugulini. Dopo una tripla di Bacocco, i biancoblù riescono anche nell'obiettivo di raggiungere i 100 punti, con un canestro di Berardi, dopo una palla rubata a centrocampo. Finisce 100 a 58 per il Lusa Basket; un grande debutto per coach Stefano Panizza ed i suoi ragazzi, che si presentano al pubblico di Massa Lombarda come meglio non si poteva.



SG TIBERIUS – SANTARCANGIOLESE BK 69 – 59

(25-8; 39-22; 56-38)

BK 2000 San Marino: Del Fabbro 4, Mazza, Benzi 19, Tamburini 7, Campajola 16, Ferrini 10, Fabbri, Baldassarri 3, Accardo 3, Stabile 7, Neri, Piva. All. Brienza.

Santarcangiolese: Adduocchio 2, Caverzan 11, Zaghini 13, Fabbri R. 6, Azarenko 3, Mussoni Mat. 8 Mussoni Mic. 4, Balducci 6, Rossi 7 Vertaglia ne, Fabbri O. ne, Gueye ne. All Bezzi.



SPORTING CLUB CATTOLICA – MORCIANO EAGLES 19-10 ore 21:00





CLASSIFICA

Lusa Basket MassaLombarda, Libertas Green Forlì, Faenza Basket Project, Basket 2000 San Marino, Tigers 2014 Forlì 2; S.C. Cattolica*, Eagles Morciano*, Aics Forlì, Bellaria, San Patrignano, Santarcangiolese, Sunrise Rimini 0.