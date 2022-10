Banda incappucciata assalta il self-service del distributore, ma il colpo fallisce

Cronaca

Coriano

| 15:45 - 18 Ottobre 2022

Il distributore preso d'assalto dai "predoni".





Tentato colpo alla stazione di servizio Q8 di Coriano, in via Montescudo 2, sulla strada per Ospedaletto: nella notte tra lunedì e martedì (17-18 ottobre), intorno all'una e mezza, sono entrati in azione tre malviventi con il volto travisato dalla mascherina chirurgica e dal cappuccio alzato sul capo. Hanno cercato di forzare la colonnina self-service con un flessibile, venendo però fermati dal sistema d'allarme. La banda è stata costretta così a fuggire per i campi retrostanti alla stazione di servizio, lasciando alla titolare solo i danni alla colonnina, scoperti in mattinata, alla riapertura al pubblico dell'impianto. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno acquisito i filmati del circuito di videosorveglianza.