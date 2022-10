Futsal RSM: Folgore sola in vetta, Virtus e Faetano ok

Sport

Repubblica San Marino

| 14:07 - 18 Ottobre 2022

Foto FSGC.

In attesa del posticipo di giovedì tra Fiorentino e Tre Fiori, la Folgore di Max Spada è sola al comando della classifica di campionato sammarinese di futsal. La terza giornata, svoltasi ieri sera, ha visto trionfare per la terza volta consecutiva la squadra giallorossonera che ha liquidato per 6-2 la Libertas: prima frazione chiusasi sul 4-1 grazie alle reti di Matteo Chezzi (doppietta), Massimiliano Bernardi e l’autorete di Mattia Mazza. Per i granata a segno Francesco Rossi nel recupero del primo tempo, il quale poi timbra anche in apertura di ripresa ma l’autogoal di Davide Rossi e il gol di Mirko Giardi chiudono la pratica.







Provano a tenere il passo della Folgore sia Faetano che Virtus, entrambe vincitrici delle loro rispettive sfide. La squadra gialloblu sconfigge il Tre Penne per 3-1 grazie alle reti di Giacomo Bacciocchi, Marco Moroni e Fabrizio Amati. Per i biancoazzurri, a segno con Tommy Fantini, è la terza sconfitta consecutiva. La compagine neroverde invece batte di misura grazie al gol di Marco Pazzaglia nella ripresa il Murata, con i bianconeri che trovano così la prima sconfitta in campionato.





Non sbaglia neanche la Juvenes-Dogana che dopo il riposo alla prima giornata ha già confezionato due vittorie su due partite. La seconda ieri sera nel derby di Serravalle con il Cosmos. Rete in avvio di Jacopo Giardi, per i gialloverdi espulso Michele Casadei a metà frazione. Nella ripresa il gol al 55’ Federico Costantini vale il raddoppio per la squadra di Claudio Zonzini che nel recupero subisce la rete – seppur inutile – di Matteo Iuliani. Per il Cosmos ancora nessun successo in campionato.





Gara equilibrata come da pronostico quella tra Domagnano e La Fiorita che impattano sul 2-2: vantaggio gialloblu con Jacopo Giuccioli al 16’, la pareggia Lorenzo Bollini al 25’; nella ripresa Fiorita ancora avanti grazie a Thomas Felici (38’) poi l’espulsione al 45’ di Giacomo Bernardi ed il successivo pari definitivo di Manuel Bollini (47’). Per i lupi è il primo pareggio in campionato, Fiorita ancora imbattuta e sale a quota cinque punti.







Nelle parti basse della classifica primo successo per il San Giovanni che batte il Cailungo in una gara ricca di reti ed emozioni. Subito in avvio due reti nel giro di due minuti: prima segna Jacopo Gamba per i rossoverdi poi pareggia Michele Giacobbi. I due sono nuovamente protagonisti, con il calciatore del Cailungo che porta avanti i suoi al 12’ mentre quello del San Giovanni risponde alla doppietta dell’avversario segnando a sua volta il gol del pari nella ripresa al 38’. Il gol partita che vale i tre punti porta la firma di Alberto Volpinari al 43’.

Chiude la terza giornata di campionato, come detto, il derby tra Fiorentino e Tre Fiori in programma giovedì 20 alle ore 21:15 a Fiorentino. Riposo per il Pennarossa.