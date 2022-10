Eventi Cattolica, l'anteprima della nuova stagione teatrale allo Snaporaz

Eventi

| 14:01 - 18 Ottobre 2022

L’ultimo uomo della Terra, 1964.

Comincia con la musica dal vivo la nuova stagione dei teatri di Cattolica, un’anteprima speciale che segna anche la riapertura del Salone Snaporaz dopo la pausa estiva e che vedrà il Teatro della Regina di nuovo protagonista a partire dal 3 novembre, con PPP – Un segreto italiano, di e con Carlo Lucarelli.



Sarà dunque lo Snaporaz che giovedì 20 ottobre (ore 21, posto unico euro 10) ospita una speciale preview della programmazione con la musica di Effetto Brama, un ensemble di giovani musicisti che sonorizza live L’ultimo uomo della Terra, il film cult di fantascienza del 1964 diretto da Ubaldo Ragona e Sidney Salkov, interpretato dalla star del cinema dell'orrore Vincent Price.

Lo scenario è quello dell’Eur a Roma. Qui si muovono i personaggi del film all’interno di una storia di zombie, vampiri e virus, tra mistero e ricerca del vaccino per sconfiggere l’epidemia.

La trama ricorda da vicino le recenti vicende del pianeta Terra: un tremendo morbo si diffonde trasformando le vittime in vampiri. Il dottor Morgan è l'unico superstite e per sopravvivere di giorno è costretto a sterminare quanti piú mostri possibile e la notte deve difendersi in ogni modo dalla contaminazione. Ma presto Morgan scoprirà di non essere l'unico sopravvissuto al terribile virus.

L'ultimo uomo della Terra è uno di quei film a lungo dimenticati, sottovalutati, riscoperti e innalzati ora al rango di cult movie.



I musicisti di Effetto Brama, Laura Agnusdei (sax tenore e elettronica), Stefano Pilia (chitarra elettrica e sintetizzatore), Giulio Stermieri (organo e sintetizzatore), vantano collaborazioni con i Massimo Volume e gli Afterhours (Stefano Pilia), con la scena jazz nazionale e sperimentazioni in ambito pop ed elettronica.

Suoneranno dal vivo mentre sullo schermo scorrono le immagini, mescolando linguaggio musicale e cinematografico.



L’evento si inserisce all’interno del progetto BIGLIA – palchi in pista, il circuito di ATER Fondazione dedicato alla musica dal vivo che vede il Salone Snaporaz parte di una rete insieme a quattro live club tra i più importanti della regione (Locomotiv Club di Bologna, Bronson di Ravenna, OFF di Modena e Circolo Arci Kessel di Cavriago, RE) e il Teatro comunale Laura Betti di Casalecchio di Reno.

Dieci concerti e due sonorizzazioni per un calendario che si conferma uno strumento-prototipo per nuove co-progettazioni di contenuti musicali inediti, con proposte live di respiro nazionale e internazionale.