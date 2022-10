Tante iniziative a S.Giovanni in Marignano per il benessere della terza età

Attualità

San Giovanni in Marignano

| 13:52 - 18 Ottobre 2022

L’Assessore Bertuccioli con un gruppo di anziani, i referenti Auser ed un referente dei Servizi Sociali comunali.

A metà ottobre sono riprese le attività al Centro Ricreativo “L’Amicizia” di San Giovanni in Marignano e l’Assessore ai Servizi Sociali Michela Bertuccioli, insieme ai referenti comunali ha condiviso alcuni momenti con i presenti e le volontarie Auser, sempre attive e propositive nell’accogliere le proposte di esperienze che nascono dal gruppo di nonne e nonni che frequentano il Centro.

Nella stagione 2022-2023 saranno proposte attività di socializzazione e di svago (tombola, gioco delle carte, gare di vario tipo, ascolto musica, letture), insieme ad attività di stimolazione cognitiva. Non mancheranno iniziative quali gite e pellegrinaggi (Loreto, Montefiore...), cene, feste e compleanni, laboratori creativi manuali, cucina, piccole attività artigianali.

Sul fronte del benessere, dopo che si sono da poco concluse le esperienze estive delle vacanze al mare e cure termali, si passerà ad affrontare l’educazione ai corretti stili di vita attraverso incontri con professionisti della sanità, ginnastica dolce, passeggiate nel borgo ecc.

Importante anche l’azione del segretariato sociale da parte dei volontari Auser che attiveranno incontri su come si può risparmiare sui consumi, con l’Amministrazione Comunale o azienda Usl per spiegare i servizi a disposizione dei cittadini e come accedervi, oppure informare sugli eventi pubblici e ancora incontri con forze dell’ordine per prevenire truffe, opportunità ed uso della identità digitale, ecc.

Il contatto di riferimento per queste attività è Patrizia Silvagni cell: 335.429473.



Inoltre, con l’obiettivo di offrire sempre più servizi alla nostra comunità, l’Amministrazione Comunale, in collaborazione con Auser, ha messo a disposizione il proprio Centro Ricreativo “L’Amicizia” sito in via Montalbano 57/a per accogliere due progetti a servizio delle persone affette dalla malattie di Alzheimer. I servizi offerti sono: il Centro di Incontro e lo Scaramaz Cafè e sono gestiti dalla associazione Alzheimer Rimini che opera in tutta la provincia per aiutare le persone con Alzheimer ed i loro familiari. Le attività saranno gestite ed organizzate da una équipe formata da psicologi, educatori, operatori esperti e volontari. Il Centro di Incontro si prefigge l’obiettivo di offrire supporto e sostegno sia alla persona con deterioramento cognitivo lieve o in fase iniziale, che ai familiari per aiutarli a far fronte alla malattia ed è aperto il martedì con orario dalle 9-12 e 13:30-16:30. Lo Scaramaz Café è uno spazio informale dove le persone con problemi di memoria non più in fase iniziale possono incontrarsi, svolgere attività specifiche e socializzare mentre i familiari imparano ad affrontano meglio la malattia in un ambiente rilassato e confortevole, entrando in contatto con altre persone che si trovano in situazioni simili e ricevendo informazioni da professionisti. L’Alzheimer cafè è aperto il Venerdì con orario 9-12. Per ulteriori informazioni è possibile contattare la dott.ssa Manuela Boschetti al tel. 338 4507490.



Inoltre da martedì 8 novembre inizierà un corso di Memory Training (Allenamento della memoria) rivolto a tutti coloro (di età compresa fra i 55 e 70 anni) che desiderano conoscere come funziona la memoria, come mantenerla allenata, preservando la propria funzionalità cognitiva e imparando strategie che aiutino a ricordare meglio gli impegni e le cose da fare nella vita di tutti i giorni. Il corso è costituito da 10 incontri a cadenza settimanale e si terrà il martedì dalle 15.00 alle 16.30. In ogni incontro saranno svolti degli esercizi cognitivi per acquisire delle “mnemotecniche” da utilizzare nella quotidianità, migliorando la propria capacità di memorizzare. Alla fine di ogni incontro saranno rilasciati schede ed esercizi per mantenere attiva la propria memoria. Il corso sarà condotto dalla dott.ssa Caroline Petrelli, la programmazione e il coordinamento degli interventi sono a cura dell'Associazione Alzheimer di Rimini in collaborazione con Distretto di Riccione, Azienda USL della Romagna ambito di Rimini - CDCD

Per informazioni e per adesioni (iscrizione al corso) entro il 4 novembre: 346.6265885.



Afferma l’Amministrazione comunale: “A San Giovanni nel tempo si è creato un gruppo sempre più numeroso di cittadini della terza età che non hanno rinunciato al loro ruolo attivo e propositivo nel paese. Sono persone che costituiscono un patrimonio inestimabile e presto avremo aggiornamenti anche su un’esperienza di promozione della memoria, all’interno di un progetto finanziato dall’Amministrazione comunale e realizzato da Teatro Cinquequattrini aps. Operosità, accompagnamento, condivisione, legami sono i punti cardine delle politiche per un invecchiamento attivo che l’Amministrazione Comunale tiene saldi come bussola di tutte le proposte. I Centri Ricreativi possono essere validi e fondamentali punti di riferimento, di valorizzazione, di ripartenza, di coesione e contrasto all’isolamento. Il bisogno di esprimersi, di fare segno, di avere un posto e un ruolo nel nostro paese è sempre importante e l’Amministrazione lo sostiene grazie alla rete associativa e al fondamentale rapporto con il Distretto Socio-Sanitario di Riccione”.