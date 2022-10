A Villagrande il corso di aggiornamento per esperti micologi

Attualità

Valmarecchia

13:22 - 18 Ottobre 2022

Sono una quarantina gli esperti micologi, dipendenti delle aziende sanitarie della regione Emilia Romagna che dal 17 al 19 ottobre sono ospiti al Ristorante Parco del Lago di Villagrande per seguire il corso di aggiornamento dedicato agli aspetti diagnostici delle micosi. Si tratta della prima edizione nel territorio riminese e propone una formula molto efficace per i partecipanti, alternando escursioni micologiche e sedute pratiche al microscopio: in questo modo, gli operatori acquisiscono una serie di competenze immediatamente fruibili nella pratica quotidiana.



“Durante la parte teorica – evidenzia Sivio Cantori, responsabile Ispettorato Micologico che ha candidato il territorio riminese come location per questo importante corso - viene approfondita la conoscenza clinica e diagnostica dei principali funghi microscopici responsabili di alcune importanti malattie che colpiscono l’uomo".



Dopo le lezioni teoriche, i partecipanti si ritrovano nella sala attrezzata a laboratorio analisi, per una formazione pratica direttamente al microscopio, analizzando un’ampia gamma di campioni biologici.



Alla presentazione del corso, iniziato lunedì, hanno partecipato anche Raffaella Angelini, Direttore Dipartimento Sanità Pubblica Ausl, i sindaci di Novafeltria e Montecopiolo ripettivamente Stefano Zanchini e Pietro Rossi. Le lezioni proseguono fino a mercoledì, alternandosi tra la splendida cornice del Parco del Lago.



Tra i docenti Francesca Assisi, Medico del Centro Antiveleni dell’Ospedale Niguarda di Milano, Giampaolo Simonini, Esperto Micologo con numerose pubblicazioni in materia; esperto Ordine Boletales, Marco Donini, Esperto Micologo con numerose pubblicazioni in materia; coordinatore, docente e membro della commissione d’esame ai Corsi per il rilascio dell’attestato di micologo, Alberto Ferretti, Esperto Micologo presso l’Azienda provinciale per i Servizi Sanitari di Trento, docente ai corsi di laurea in tecniche della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, Anna Padovani, Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare, Raffaella Angelini, Direttore Dipartimento Sanità Pubblica Ausl della Romagna Marina Fridel, Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare.



Sono stati una ventina nell'ultimo anno i casi di intossicazioni da funghi trattati dai pronti soccorsi degli ospedali dell'Ausl Romagna. Con accessi in gruppo di nuclei familiari, con sintomatologie di vario tipo. Nessun caso grave, ma comunque con alcune "situazioni a rischio".