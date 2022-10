Villa Verucchio, rivoluzione viabilità per migliorare l'accesso alle scuole

Attualità

Verucchio

| 13:17 - 18 Ottobre 2022

Mappa con le modifiche alla viabilità.



Una nuova viabilità per agevolare l’accesso e l’uscita dal polo scolastico di via Don Sturzo a Villa Verucchio. Dopo una presentazione pubblica ai residenti sulle soluzioni adottate per creare una sorta di anello di scorrimento che non faccia incrociare chi si dirige a scuola con chi la lascia, entreranno in vigore da domani (mercoledì 19 ottobre) le novità viarie che interesseranno le vie Terracini, Marty ed Ernesto Che Guevara.



Con l’ordinanza 84/2022 scatterà l'istituzione del senso unico di marcia in via Marty, nel tratto dall'intersezione con via Curiel all'intersezione in via E. Guevara (direzione verso il fiume Marecchia) al posto dell'attuale doppio senso di marcia, e in via Ernesto Che Guevara, nel tratto dell'intersezione con la stessa via Marty, fino all'intersezione con via di Mezzo (direzione mare/monte) al posto dell'attuale doppio senso di marcia.



Sarà abrogata la segnaletica di arresto (stop) in via Terracini all'incrocio con via Marty, mentre sarà istituita analoga segnaletica in via Marty all'incrocio con via Terracini. L'amministrazione comunale ha optato per l'istituzione dell'obbligo di svolta a destra in via Terracini all'intersezione con via Marty e dell'obbligo di svolta a destra su via Ernesto Che Guevara dal civico 9 di via Marty.



Sarà inoltre operativo divieto di accesso su via Marty all'incrocio con via E.Guevara e per chi proviene da via Terracini. Inoltre è stata installata segnaletica di dare precedenza su via Marty, all'intersezione con via E. Guevara dal civico 9.



“L’obiettivo è creare una sorta di anello che dalla scuola conduca in Via di Mezzo in pieno scorrimento: da qui l’eliminazione dello stop all’ingresso in via Marty per chi percorre via Terracini, con obbligo di svolta a destra lungo l’arteria che diventerà a senso unico e il senso unico su via Guevara", spiega l'assessore alla viabilità Andrea Cardinali.



La decisione dell'amministrazione comunale, spiega l'assessore, è una risposta "ai problemi che da anni si registrano negli orari di ingresso e uscita, con un flusso di traffico che, a quanto accertato anche grazie a diversi sopralluoghi dell’Ufficio Tecnico, trova la maggiore criticità in via Fratelli Cervi e in via Di Vittorio, dove parte dei mezzi diretti verso le scuole si incrocia con parte di quelli che le lasciano provocando ingorghi e rallentamenti".