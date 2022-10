Calcio C, Siena-Rimini. Gaburro: 'Dimentichiamo il derby, troveremo una squadra avvelenata'

Sport

Turno infrasettimanale per il Rimini. Mercoledì alle ore 20,30 si gioca a Siena (diretta su Raisport) contro una delle big reduce dal ko di Sassari (2-0), a tre punti dalla vetta e a -1 dalla squadra di Gaburro assieme alla Carrarese. Nel Rimini ancora assenti Allievi, Mencagli, Lo Duca e Sereni; a questi si è aggiunto Piscitella. Ci saranno novità nella formazione: in difesa spazio a Gigli (per Panelli?) e Haveri (per Regini), a centrocampo in rampa di lancio Tanasa e Rossetti (per Pasa e Tonelli?).







Mister Gaburro, che avversario troverà?



“Una squadra tosta, arrabbiata. Più che l'aspetto tecnico mi preoccupa quello mentale: il Siena ha collezionato un punto nelle due ultime partite, a Sassari ha subito due gol dei tre complessivamente presi. In casa la sua porta è imbattuta. Sarà una battaglia, sullo stile della partita di Lucca, contro una squadra di prima fascia. Dobbiamo cercare di dimenticare la cinquina del derby perché a Siena sarà tutta un'altra musica. Bisogna giocare la partita anche con quella personalità, qualità e perseveranza che abbiamo messo a Gubbio”.







Terrà fede alla volontà di cambiare qualche pedina?



“Anche se la partita con la Vis Pesaro non è stata così dispendiosa come si aspettava alla vigilia, non tutti i giocatori sono in grado di gestire al meglio tre partite in una settimana. Ho detto prima dellatrasferta ad Ancona in Coppa Italia che ne avrei tenuto conto, quindi farò dei cambi: mi interessa moltissimo fare risultato, ma farlo nel modo giusto. Mi interessa rafforzare il gruppo per essere sempre competitivi”.







Non è un rischio cambiare undici di partenza in questo momento?

“Sono d’accordo, è un rischio, però nel calcio la controprova non c’è mai. Il fatto di dare una possibilità più aperta al gruppo può essere solo positivo”.







Dove si deve migliorare?



“Dobbiamo imparare in trasferta a gestire meglio la palla in certi momenti della partita scegliendo le giocate giuste e poi attaccare al meglio la profondità. Il trend di lavoro di una squadra deve essere sempre in progressione, quindi dobbiamo concentrarci sulle cose che non sono ancora ottimali. Stiamo lavorando tanto sulla duttilità tattica. Una squadra deve sempre cercare di evolversi”.



QUI SIENA Nel Siena mancano Arras, De Paoli e Mora, in forte dubbio Belloni e Frediani. Oltre a Laverone c'è anche Santini ex della partita.

