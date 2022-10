Crisi energetica, Bonaccini invoca nuovo 'Recovery' europeo dopo il Covid

Attualità

| 12:51 - 18 Ottobre 2022

Stefano Bonaccini.



"Rischiamo nei prossimi mesi uno scontro sociale, credo ci voglia un nuovo recovery europeo sul tema dell'energia come avvenuto per la pandemia, servono risposte per dire che c'è la possibilità di intervenire". E' l'auspicio di Stefano Bonaccini, presidente dell'Emilia-Romagna, sulla questione energetica. "Serve anche - ha detto riferendosi ai rapporti fra il centrosinistra e il futuro governo - un'opposizione non sguaiata che sappia essere intransigente, ma che sia anche di sostegno e d'aiuto se governo prenderà provvedimenti per aiutare le famiglie".