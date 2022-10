Mense e rette scolastiche, Rimini stanzia 217.000 euro contro il caro vita

Attualità

Rimini

| 12:43 - 18 Ottobre 2022

Foto di repertorio.



Sostenere le famiglie riminesi attraverso un programma di diritto allo studio che prevede l’abbattimento delle rette dei servizi educativi, mense e centri estivi. Questi, evidenzia l'amministrazione comunale di Rimini, gli obiettivi a monte dello stanziamento di 217.000 euro che comprende anche finanziamenti regionali per la partecipazione di minori ucraini alle attività estive. Un intervento già previsto, grazie a cui il comune riuscirà a gestire le minori entrate relative al passato periodo di sospensione per covid disposte dall’autorità sanitaria.



La parte più importante dell’investimento, più di settantamila euro, è infatti dedicata all’abbattimento delle rette relative al periodo di sospensione per covid; le altre voci riguardano l’abbattimento rette nei servizi educativi 0-6 anni e nei centri estivi, contributi per il servizio di mensa scolastica biologica.– spiega Chiara Bellini, vicesindaca con delega alle politiche educative del comune di Rimini –Bellini ribadisce che il diritto allo studio "è uno dei pilastri dell'amministrazione" nonostante le difficoltà del bilancio durante la crisi energetica. "Una misura complessa in cui convergono finanziamenti comunali, regionali e nazionali che abbiamo voluto dedicare agli ambiti più sensibili e impattanti per le nostre famiglie, come le rette per i servizi educativi, le mense e i centri estivi, dando anche un segnale di solidarietà importante rivolto ai profughi ucraini attualmente accolti nella nostra comunità”, chiosa la vicesindaca.