Rimini: settembre più piovoso, ottobre mite riapre problema idrico

Attualità

Rimini

| 12:28 - 18 Ottobre 2022

Fiume Marecchia (archivio).







Un'altra settimana sul riminese caratterizzata da temperature miti e tempo stabile. Si parla di "ottobrata", una situazione che in questo momento è indubbiamente di grande beneficio con un occhio alle bollette del gas, ma che ha come altro lato della medaglia l'assenza di piogge e una situazione di siccità perdurante sul nostro territorio. Ne parliamo con Federico Antonioli di Centro Meteo Emilia Romagna.



Federico, perché si parla di “ottobrata"? La cosiddetta ‘’ottobrata’’ è un termine colloquiale e di uso comune per riferirsi a una fase di alta pressione nel mese di ottobre, che invece a livello climatico dovrebbe essere caratterizzato da maggior dinamicità con transiti perturbati. E’ chiaro che il termine può riferirsi a una situazione temporanea, non certo a quella che stiamo vivendo dove prevale stabilità e campo di pressione consolidato.



Qual è la situazione idrica del nostro territorio? A settembre abbiamo avuto diverse piogge, ma la sensazione è che con ottobre si sia tornati al trend negativo del 2022. Le piogge di settembre sono senza dubbio risultate benefiche, ma non certo risolutive in merito alla siccità ora presente. Siamo ancora ben lontani da risolvere le problematiche e un mese di ottobre che ha visto praticamente assenza di pioggia sino ad oggi sul nostro territorio, salvo qualche debole fenomeno nell’entroterra, ha senza dubbio fatto fare ‘’un passo indietro’’. Il trend era e rimane negativo.



Fino a quando durerà l’ottobrata? A sto punto la chiamerei fase stabile, che durerà sembra almeno fino a giovedì 20 ottobre. Poi il campo di alta pressione tenderà ad indebolirsi permettendo il transito di una veloce perturbazione atlantica tra venerdì 21 e sabato 22, che potrà favorire piogge sparse. Ad ogni modo saranno fenomeni perlopiù deboli o moderati e in veloce passaggio, quindi niente di risolutivo in relazione alla siccità presente.



Qual è il bilancio di settembre 2022, in termini di temperature e precipitazioni Settembre sul riminese è stato piovoso, con valori complessivi sopra la media del periodo (surplus di 30-40 mm rispetto al riferimento climatologico). Le temperature sono risultate nel complesso prossime alla norma.



Uno sguardo sull'inverno meteorologico…vogliamo ricordare che a oggi non è possibile preannunciare ondate di gelo epocali, grandi nevicate e altre cose? Con il caro energia e i prezzi del gas alle stelle, gli ‘’sciacalli della meteo’’ sono subito corsi a scrivere titoloni annunciando gelo e nevicate. La risposta è molto semplice: è scientificamente impossibile sapere come sarà l’inverno. Per cui consiglio di diffidare di certi titoli ‘’urlati’’, poiché non vi è niente di fondato.