Rimini, giornate piene di eventi tra fiere, musica, danza e cinema

Eventi

Rimini

| 12:03 - 18 Ottobre 2022

Federico Mecozzi - foto di Enrico De Luigi.

Una nuova settimana da vivere in autunno a Rimini, all'insegna della musica, della danza, del cinema e della cultura, ma anche del divertimento e degli eventi "business". Continuano gli appuntamenti ospitati da Fiera e Palacongressi tra cui il Food Marketing Festival (19 ottobre), dedicata agli imprenditori della ristorazione e il Marketers World, dedicato alle carriere digitali (21 – 23 ottobre) al Palacongressi e il Wake up Call di Alfio Bardolla che, visti i numeri crescenti anno dopo anno dei partecipanti, si svolge quest'anno in fiera (21 – 23 ottobre).





Tra gli appuntamenti della Sagra Musicale Malatestiana di questa settimana, la musica da camera con i quattro archi dell'eclettico Doric String Quartet (18 ottobre), il Concerto installazione Forma Sonata con la voce del mezzosoprano Arianna Lanci (19 ottobre), la grande danza con Béjart Ballet Lausanne (22 ottobre). E ancora il Convegno su Luigi Poletti: ingegnere, architetto e progettista di teatri (19 ottobre), che progettò il Nuovo Teatro di Rimini, oggi Teatro Galli. Questa settimana continua anche "Parole per la musica", con Paolo Marzocchi, per uno dei dieci incontri rivolti all'approfondimento delle proposte presenti nel cartellone della Sagra.







Proprio al Teatro Galli a Rimini, martedì 25 ottobre fa tappa il tour di Federico Mecozzi, violinista e compositore riminese, da 13 anni al fianco di Ludovico Einaudi, che presenta in tour il suo secondo album "Inwards", nato da un'introspezione dettata dal periodo storico appena vissuto e che arriva a 3 anni di distanza dal disco d'esordio "Awakening" (2019).







Venerdì 21 ottobre alle ore 12 inaugura la mostra fotografica La prima notte di quiete 50 anni dopo, con foto dal set del film 'La prima notte di quiete' di Valerio Zurlini (Italia 1972, 132'), per ricordare il film ambientato e girato a Rimini, che propone l'immagine, un po' malinconica, della città in inverno, molto lontana dai luoghi comuni per cui era nota come capitale italiana del turismo balneare. Le immagini che saranno esposte al Palazzo del Fulgor fino al 26 dicembre, provengono dall'archivio Titanus, dal fondo Minghini della Biblioteca Gambalunga e da Reporters Associati e Archivi. In occasione dell'apertura della mostra, al Cinema Fulgor sarà proiettata la pellicola di Zurlini (ore 21, ingresso libero), con un'introduzione del regista Marco Bertozzi. Molti furono i ragazzi che parteciparono al film come comparse o come semplici spettatori, per questa ragione la Cineteca di Rimini, in collaborazione con Rimini Sparita, vuole coinvolgere direttamente coloro che parteciparono a questo evento chiedendo di inviare il racconto di un ricordo personale, una foto del set, della troupe o degli attori. È possibile inviare il materiale alla e-mail a cineteca@comune.rimini.it con oggetto: C'ERO ANCH'IO! Il materiale sarà pubblicato sui canali social della cineteca, per costruire un ricordo collettivo di quel periodo.



Sempre al Palazzo del Fulgor fino al 6 novembre, continua anche l'inedita mostra, dedicata al lavoro grafico che il Maestro Fellini ha realizzato in preparazione del film 'Il Casanova' e che espone 42 disegni, dal titolo 'Fellini forbidden'.



Lunedì 24 ottobre si svolge al Cinema Tiberio l'ottava e penultima tappa dell'evento itinerante Il Giro del Mondo in 80 corti, tour cinematografico a cadenza mensile, che seleziona cortometraggi provenienti da tutto il mondo. Questo appuntamento, come sempre ad ingresso gratuito, è dedicato al ripescaggio dei migliori 10 corti italiani che non sono stati selezionati come finalisti per l'Amarcort Film Festival, in programma dal 22 al 27 novembre, ma che avrebbero meritato di esserlo.





Per scoprire le bellezze del centro storico è sempre possibile scegliere fra diverse visite guidate. Nell'ambito dei City Tour di VisitRimini domenica 23 ottobre si può partecipare ad un Percorso Felliniano (ore 10.30), alla ricerca degli angoli nascosti del borgo San Giuliano e per scoprire un Fellini inedito. Non mancano le opportunità di scoprire la città anche per bambini: in particolare il sabato pomeriggio, Cristian Savioli accompagna le famiglie alla scoperta dei monumenti e dei luoghi della Rimini romana tra racconti leggendari e filastrocche in rima.







A Rimini si può praticare attività sportiva anche in autunno grazie alle tante opportunità per allenarsi nei luoghi iconici della città, al Parco del Mare e sulla spiaggia di fronte al mare d'inverno, a partire dalla Camminata Metabolica, un mix tra boxe, danza, yoga e marcia per un'ora di allenamento all'aria aperta, con un trainer che, attraverso una cuffia wireless e una F-Band, guida i partecipanti affinchè eseguano la camminata in modo corretto.







Sabato 22 ottobre dalle 9 alle 17 Romagna Next sarà ancora a Rimini con un apposito "ufficio mobile" attrezzato, in movimento da città a città, che ha lo scopo di incontrare ed ascoltare direttamente le persone che vivono sui diversi territori e dialogare con loro, per immaginare insieme nuove traiettorie per uno sviluppo strategico di area vasta.







Nei week-end a Rimini sono aperti i parchi divertimento e tornano anche Artigiani al Centro (domenica 23 ottobre) e i mercatini che mettono a disposizione i migliori prodotti di stagione del territorio.





In evidenza



martedì 18 ottobre 2022



Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico

73° Sagra Musicale Malatestiana: Doric String Quartet



Musica da Camera al Teatro Galli



Appuntamento con i quattro archi e le pagine di Haydn e Beethoven per il concerto dell'eclettico Doric String Quartet, nato dalla fusione fra musicisti di formazione e provenienza diverse, che hanno maturato una straordinaria intesa nell'affrontare il repertorio destinato all'ensemble per eccellenza della musica da camera.

Con un programma che spazia dal Quartetto n. 11 in fa minore, op. 95 "Serioso" di Ludwigvan Beethoven al Quartetto in mi bemolle maggiore, op 50 n. 5 di Franz Joseph Haydn per concludersi con il Quartetto in mi minore di Edward Elgar, i quattro musicisti del Doric String Quartet - Alex Redington e Yume Fujise violini, Hélène Clément alla viola e John Myerscoug violoncello – percorrono oltre due secoli attraverso una delle più nobili forme elaborate nel corso della storia della musica occidentale.



Ore 21.00 Ingresso a pagamento. Biglietti on line

Info: 0541 793811 biglietteriateatro@comune.rimini.it





mercoledì 19 ottobre 2022



Teatro Amintore Galli (Sala Ressi), piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico

Luigi Poletti: Ingegnere, Architetto e Progettista di Teatri



73° Sagra Musicale Malatestiana: Convegno a cura di Francesco Amendolagine



Uno speciale appuntamento di approfondimento, organizzato dalla Sagra Musicale Malatestiana in collaborazione con l'Associazione Scientifica Palazzo Cappello di Villa Gallarati Scotti a Fontaniva dedicato all'architetto Luigi Poletti (1792-1869), che progettò il Nuovo Teatro di Rimini, oggi Teatro Galli. Il Convegno ha l'obiettivo di analizzare la produzione teatrale del Poletti in relazione a tutte le contemporanee architetture di cui si è arricchita l'area del centro Italia, confrontata con la produzione nazionale ed europea e cercherà di riquadrare il teatro di Rimini nella produzione museale contemporanea con tutti gli aspetti musicali distanti o tangenti che legano l'acustica teatrale alla produzione lirica contemporanea, aprendo anche alla rilettura della politica e in particolare quella culturale dello Stato della Chiesa negli ultimi anni del suo potere temporale.



Orario: dalle 9 alle 18. Info: 0541 793811







mercoledì 19 ottobre 2022



Teatro degli Atti, Sala Pamphili, via Cairoli, 42 - Rimini centro storico

73° Sagra Musicale Malatestiana: Forma Sonata



Sezione La musica e i giovani: Concerto installazione con Arianna Lanci



I fulmini dipinti in un celebre quadro cinquecentesco, La tempesta di Giorgione, sono il punto di partenza del concerto-istallazione proposto e realizzato da Daniele Spanò per la voce del mezzosoprano Arianna Lanci, in una nuova produzione che nasce dalla collaborazione della Sagra Musicale Malatestiana con Emilia-Romagna Teatri e il Festival Vie e dove la musica antica trova una nuova originale collocazione.



Un dispositivo immersivo e multisensoriale in cui la luce, il video ed il suono si scambiano funzionalità e competenze, nel tentativo di aumentare la condizione percettiva degli spettatori.



Orario: alle 21 e alle 22. A pagamento. Biglietti on line Info: 0541 793811 biglietteriateatro@comune.rimini.it







da venerdì 21 ottobre a lunedì 26 dicembre 2022



Rimini, Fellini Museum, Palazzo del Fulgor

La prima notte di quiete 50 anni dopo



FOTO DAL SET: una mostra di immagini provenienti dall'archivio Titanus, dal fondo Minghini della Biblioteca Gambalunga e da Reporters Associati e Archivi.



Inaugurazione: venerdì 21 ottobre ore 12. In serata, alle ore 21, in Sala Federico al Cinema Fulgor viene proiettato il film La prima notte di quiete di Valerio Zurlini (Italia 1972, 132'). Introduce Marco Bertozzi. Ingresso libero.



Orario mostra: da martedì a domenica e festivi 10.00 - 19.00; chiuso lunedì non festivi. Ingresso al solo Palazzo del Fulgor: 3 € Info: museofellini@comune.rimini.it







sabato 22 ottobre 2022



Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico

73° Sagra Musicale Malatestiana: Béjart Ballet Lausanne



Dopo il trionfo di Svetlana Zakharova nel 2018, il sipario del Galli si apre nuovamente alla grande danza con la compagnia di Maurice Béjart, che ritorna a Rimini, dopo uno storico omaggio a Federico Fellini, con una delle sue coreografie più acclamate, dal titolo sterminato e surrealista Le Presbytère n'a rien perdu de son charme, ni le jardin de son éclat.



Un lavoro travolgente e struggente, sulle note di Mozart e dei successi dei Queen, che si immerge con una vitalissima speranza, negli imponderabili e sfuggenti territori al confine fra la vita e la morte, dedicato alla memoria di Jorge Donn, storico e amato danzatore di Béjart e di Freddie Mercury, icona universale dei Queen, entrambi uccisi dall'Aids a 45 anni.



Ore 21.00. Ingresso a pagamento. Biglietti on line Info: 0541 793811 biglietteriateatro@comune.rimini.it







23 ottobre; 4, 6, 27 novembre; 11, 16 dicembre 2022



Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico

73° Sagra Musicale Malatestiana: Parole per la musica



Dieci appuntamenti in calendario con "Parole per la musica", gli incontri rivolti all'approfondimento delle proposte presenti nel cartellone della Sagra Musicale Malatestiana 2022 grazie alla partecipazione di storici della musica e autorevoli divulgatori, come Fabio Sartorelli, Alberto Batisti, Giulia Vannoni, Paolo Marzocchi, Umberto Curi.

Domenica 23 ottobre, ore 17 appuntamento con Paolo Marzocchi.



Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Info: sagramalatestiana@comune.rimini.it







lunedì 24 ottobre 2022



Cinema Tiberio Via S. Giuliano, 16 - Rimini Borgo San Giuliano

Amarcort Film Festival: Il Giro del Mondo in 80 corti

Tour cinematografico in otto tappe, a cadenza mensile, al termine delle quali si svolge la finalissima con una selezione di 80 cortometraggi, piccoli capolavori provenienti da tutto il mondo, tutti sottotitolati in italiano. Ogni tappa vede la partecipazione del pubblico come giuria che potrà votare i corti migliori che si sfideranno nella finalissima di dicembre.



L'ottava tappa dell'evento itinerante, è dedicata al ripescaggio dei migliori 10 corti italiani che non sono stati selezionati come finalisti ad Amarcort Film Festival 2022 ma che avrebbero meritato di esserlo e si svolge al Cinema Tiberio. Il corto più votato diventerà finalista della sezione "Amarcort" della 15a edizione del festival (in programma dal 22 al 27 novembre) mentre il secondo classificato sarà l'ultimo finalista dell'edizione 2022 de Il Giro del Mondo in 80 Corti.



Ore 21.00 Ingresso libero.







martedì 25 ottobre 2022



Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico

Inwards - Federico Mecozzi



Torna al Teatro Galli Federico Mecozzi, il violinista riminese, talento nato all'Istituto musicale Lettimi e da 13 anni a fianco di Ludovico Einaudi, che si esibisce sul palco del Galli, per il tour di lancio del suo secondo album dal titolo "Inwards".



Evento a cura di International Music and Arts e Associazione Rimini Classica.



La prevendita dei biglietti è disponibile sul circuito Liveticket oppure all'Eni Station Via Marecchiese, 284 - e alla Tabaccheria Pruccoli Viale Vespucci, 29 Rimini



Ore 21.00 Ingresso a pagamento. Biglietti on line sul circuito Liveticket.

Info: 0541 793811 riminiclassica@gmail.com





Tutti gli appuntamenti





Tutti i martedì d'autunno 2022

Palazzo del Fulgor, piazza San Martino - Rimini centro storico

Proiezioni al Cinemino al Palazzo del Fulgor

ultimo appuntamento di settembre al Cinemino, allestito all'interno del Palazzo del Fulgor, una delle sedi del Fellini Museum.

18 ottobre: Block Notes di un Regista, di Federico Fellini (Italia 1969, 51')

25 ottobre: Fellini fine mai di Eugenio Cappuccio (Italia 2019, 81')



Ore 16.00. L'ingresso incluso nel biglietto di visita al Fellini Museum o, per il solo Palazzo del Fulgor, ingresso al costo di 3 € Info: 0541 704494; 0541 704496 www.fellinimuseum.it







martedì 18 ottobre 2022



Palacongressi, via della Fiera, 23 – Rimini

Food Marketing Festival 2022



Una giornata dedicata agli imprenditori della ristorazione, durante la quale si potranno apprendere strategie di marketing per rendere competitivo il proprio locale.



Con i relatori Giuliano Lanzetti, esperto di Marketing a risposta diretta specifico per la ristorazione e Daniela Morgese, esperta in risorse umane e operatività aziendale.



Orario: dalle ore 8.45 alle ore 18.00



Ingresso gratuito su iscrizione su: www.foodmarketingfestival.it



Info: 0541 711500 (Palacongressi)







martedì 18 e mercoledì 19 ottobre 2022



Cinema Tiberio Via S. Giuliano, 16 - Rimini Borgo San Giuliano

Rassegna FICE 'Riusciranno i nostri eroi 2022'

Rassegna dedicata al cinema italiano con proiezione dei film Enea e Miranda - In viaggio - Margini - Giulia, una selvaggia voglia di libertà - Quel che conta è il pensiero - ed incontri con gli autori.



-Martedì 18 ottobre – ore 21:00 e mercoledì 19 ottobre – ore 17:00 e ore 21:00, verrà proiettato il film GIULIA – una selvaggia voglia di libertà, di Ciro De Caro.



- Ultimo appuntamento della rassegna, mercoledì 2 novembre – ore 17:00 e ore 21:00, con QUEL CHE CONTA È IL PENSIERO, di Luca Zambianchi.



A pagamento. Info: 328 2571483 info@cinematiberio.it







mercoledì 19 e venerdì 21 ottobre 2022



Rimini, incontro all'Arco d'Augusto e Sala del Buonarrivo, corso d'Augusto, 231

Vite in transito



Doppio appuntamento con Vite in transito a Rimini.

Passi di Pace: il 19 ottobre, ritrovo alle 19, all'Arco d'Augusto, per una camminata dedicata alla Palestina fino a piazzale Kennedy senza sigle associative per una meditazione sulla pace.



Il 21 ottobre, alle 17, nella sala del Buonarrivo, si terrà la presentazione del libro "II diritto di Antigone. Appunti per una filosofia politica: a partire dai corpi migranti" (ed Ombre corte, 2022) di Gianandrea Franchi. Si dialoga insieme all'autore e a Lorena Fornasir, che ogni giorno da Trieste si prendono cura dei corpi migranti, in arrivo dalla rotta balcanica.



Partecipazione libera. Info: 366 3297951





giovedì 20 ottobre 2022



Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 - Rimini Borgo San Giuliano

Opera Live al Cinema: La Boheme



L'Opera lirica con musica di Giacomo Puccini, su libretto di Giuseppe Giacosa e Luigi Illica, in diretta dalla Royal Opera House di Londra. Il capolavoro di Puccini ha incantato il pubblico fin dalla sua prima rappresentazione nel 1896, diventando rapidamente una delle opere più rappresentate al mondo.



La produzione di Richard Jones evoca i vividi contrasti della Parigi fin de siècle, , mentre Kevin John Edusei, Evelino Pidò e Paul Wynne Griffiths dirigono una serie di artisti quali: la soprano americana Ailyn Pérez nel ruolo di Mimì; il tenore peruviano Juan Diego Flórez nel ruolo di Rodolfo; il baritono moldavo Andrey Zhilikhovsky nel ruolo di Marcello; la soprano austro-americana Danielle de Niese nel ruolo di Musetta; il baritono britannico Ross Ramgobin nel ruolo di Schaunard e il basso-baritono britannico Michael Mofidian in quello di Colline.



I biglietti sono disponibili qui



Ore 20.15 Info: 328 2571483 info@cinematiberio.it







venerdì 21 ottobre 2022



Rimini, Teatro degli Atti, via Cairoli, 42

Poesia in Danza



Spettacolo di danza neoclassica e contemporanea, che nasce dall'idea di fondere danza e poesia. Il danzatore ha il ruolo di far passare la parola attraverso il gesto, la danza non è fine a se stessa, trasmette messaggi e sentimenti. Un corpo che danza è già racconto dove il movimento e lo sguardo diventano strumento per narrare.



L'unione tra parola e movimento, l'alternarsi, il concedersi spazio in scena rende Poesie in Danza uno spettacolo, dove lo spettatore può vedere e sentire le poesie recitate.



In questo allestimento il palco è abitato solo da danzatori, non ci sono elementi scenici se non le luci, basta il movimento a riempire la scena e lasciarsi trasportare dalle emozioni. Le poesie e i testi recitati, le musiche, diverse, creano chiari e scuri allo spettacolo rendendolo coinvolgente.



I biglietti sono disponibili su Liveticket o la sera dello spettacolo dalle ore 20:00 presso la biglietteria del teatro. Ore 21.00 Ingresso a pagamento



Info: 340 6952291 info@nuovoballettoclassico.it







da venerdì 21 a domenica 23 ottobre 2022



Rimini Fiera, via Emilia 155

Wake up call



Un evento di formazione finanziaria personale guidato da Alfio Bardolla, imprenditore, autore best-seller e financial coach.



Orario: venerdì e domenica 9:00 - 19:00; sabato 9:00 - 20:00.



A pagamento su iscrizione Info: www.alfiobardolla.com







da venerdì 21 a domenica 23 ottobre 2022



Palacongressi, via della Fiera, 23 – Rimini

Marketers World



Evento dedicato alle carriere digitali. Si pone come obiettivo quello di offrire ai partecipanti una serie di talk formativi che li aiutino ad acquisire strategie, nuove competenze e chiarezza riguardo al proprio business, per un'applicazione pratica reale.



Il venerdì sarà dedicato ai workshop pratici, tenuti da membri esperti della Marketers Family. La serata di sabato sarà dedicata alla festa e al networking, con musica e area lounge.



Orario: dalle 8.30 alle 19.45





da venerdì 21 a domenica 23 ottobre 2022



Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 - Rimini Borgo San Giuliano

La notte del 12

Presentato a Cannes in selezione ufficiale, è un avvincente polar d'autore, un film corale che in molti hanno definito lo Zodiac francese e che unisce la tensione di un thriller a una riflessione mai banale sulle questioni di genere e sulle contraddizioni della società odierna.



Un film con la regia di Dominik Moll, con Bastien Bouillon, Bouli Lanners, Anouk Grinberg, Théo Cholbi e Johann Dionnet.



Venerdì 21 ottobre alle ore 21 il film viene proiettato nella versione in lingua originale (francese) con sottotitoli in italiano.



I biglietti sono disponibili qui

Orario: venerdì 21 ore 21:00 – versione originale sottotitolata



sabato 22 ottobre – ore 17:00 e ore 21:00



domenica 23 ottobre – ore 18:30 e ore 21:00



A pagamento. Info: 328 2571483 info@cinematiberio.it







sabato 22 ottobre 2022



Rimini, Piazza Cavour

Romagna Next in tour



Il primo "laboratorio" di pianificazione strategica itinerante torna a Rimini per una nuova tappa e rispondere alle sfide del Next generation EU e del PNRR



Sabato 22 ottobre, dalle 9 alle 17, il percorso partecipativo itinerante farà tappa a Rimini grazie ad un apposito "ufficio mobile" attrezzato, in movimento da città a città, che ha lo scopo di incontrare ed ascoltare direttamente le persone che vivono sui diversi territori e dialogare con loro, per immaginare insieme nuove traiettorie per uno sviluppo strategico di area vasta.



Chiunque potrà partecipare alle diverse attività progettate, oltre che ricevere informazioni sul progetto Romagna Next (materiale informativo, dei gadget e proiezione di video). In particolare, è previsto il coinvolgimento sui contenuti della pianificazione strategica: ad esempio, con pannelli su cui scrivere idee o bisogni sui temi di sviluppo strategico prioritari.



Per le scuole e per i giovani, inoltre, sono previste specifiche attività ludiche calibrate in base all'età dei partecipanti: disegni della Romagna da colorare, quiz su temi come pianificazione strategica, geografia, demografia o curiosità sul territorio; sfida al gioco "Nomi-Cose-Persone" a colpi di specialità locali; riflessioni sulle sfide attuali ed emergenti del territorio.



Orario: dalle 9 alle 17







domenica 23 ottobre 2022



Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 - Rimini Borgo San Giuliano

Romeo & Juliet



National Theatre Live - Rassegna West End



Diretto da Simon Godwin, questo nuovo film tratto dall'opera di Shakespeare è stato adattato per lo schermo da Emily Burns. Jessie Buckley e Josh O'Connor interpretano Giulietta e Romeo. Il pluripremiato cast comprende Tamsin Greig, Fisayo Akinade, Adrian Lester, Lucian Msamati, Deborah Findlay. Una produzione National Theatre.



Versione in lingua originale (inglese) con sottotitoli in inglese.



Tra teatro e cinema questa originale versione, è stata girata in 17 giorni a dicembre 2020 nel teatro Lyttleton del National Theatre mentre era chiuso per la pandemia.



I biglietti sono disponibili qui



Ore 16.00 A pagamento. Info: 328 2571483 info@cinematiberio.it







lunedì 24 ottobre 2022

Rimini, Cinema Fulgor

Cinema Fulgor: Ottobre Horror



Il ricco programma di rassegne, retrospettive e omaggi a cineasti del Cinema Fulgor propone, per lunedì 24 ottobre alle ore 21, "L'uomo invisibile" diretto dal regista James Whale. Tratto dall'omonimo romanzo di H.G. Wells, il film è uno dei titoli più atipici tra gli horror della Universal anni Trenta.

A pagamento. Info e biglietteria online: www.cinemafulgor.com







Fino a dicembre 2022



Cinema Astoria, via Euterpe – Rimini

Ritorno all'Astoria



Un calendario ricco di iniziative per i ritrovati spazi dell'ex cinema Astoria: dalla scuola di fumetto agli spettacoli di jazz, dagli stage di recitazione, doppiaggio, ai corsi di restauro e pittura, le mostre, le presentazioni di libri, gli incontri con gli autori e i gruppi culturali. Un evento al giorno grazie al contributo di una ventina di associazioni e di cittadini e studenti che hanno partecipato alla prima fase partecipativa del progetto "Ritorno all'Astoria".



L'obiettivo è quello di trasformare l'ex cinema Astoria in un hub culturale di comunità, uno spazio in grado di coniugare l'uso performativo e di pubblico spettacolo (teatro, danza, concertistica), la formazione (residenze, laboratori, seminari) e la partecipazione (sale civiche, spazi ad uso delle vicine scuole e centri giovani), attraverso un percorso di rigenerazione urbana a servizio di tutti. In ottobre sono previsti corsi di scrittura, teatro, arte, laboratori, incontri e presentazioni di libri.



Info: astoria@ilpalloncinorosso.it







Domenica 23 ottobre e 20 novembre 2022



piazza Tre Martiri - Rimini centro storico

Artigiani al Centro



Mostra mercato dell'artigianato handmade: appuntamento con arte, creatività, design.



Una domenica al mese e in occasione della Festa del Patrono, artigiani, creatori e aspiranti designer vi attendono per mostrarvi ciò che la loro passione e il loro estro possono materializzare utilizzando legni, metalli, tessuti, filati, argilla e oggetti dimenticati.



Orario: dalle 9.30 alle 19.00 Info: 340 3031200 artigianialcentro@gmail.com







ogni martedì fino al 10 gennaio 2023



Cortile Palazzo Ghetti, via XX Settembre 1870, 63 - Rimini



Campagna Amica: Mercato degli agricoltori



Riparte con l'autunno il mercato degli agricoltori 'Campagna Amica'. L'iniziativa permette ai consumatori, di poter fare la spesa 'dal contadino', attraverso aziende, agriturismi o mercati degli agricoltori per acquistare prodotti locali a chilometro zero. E' cresciuta, negli ultimi anni



L'attenzione per il benessere e per la salute, ma anche la sensibilità per la sostenibilità ambientale e la difesa del proprio territorio. Tutti valori, questi, che si ritrovano nei prodotti tipici, tra i banchi del mercato di Rimini, come ortofrutta, marmellate, miele, vini, olio di oliva e formaggi ad origine garantita.



Orario: dalle 7.30 alle 13.30. Info: +39.0541 742363 rimini@coldiretti.it







ogni giovedì mattina fino al 22 dicembre 2022



Rimini, piazzale SGR, via Chiabrera 34/b

Il mercatino dell'SGR



Mostra e vendita di prodotti agricoli del territorio a Km 0, promossa dal Gruppo SGR e realizzata in collaborazione con CIA e Coldiretti. Ai consumatori sempre più attenti alla salute e al benessere, viene offerta la possibilità di fare una spesa sana con l'opportunità di acquistare prodotti freschi, genuini e biologici del territorio a KM 0. favorendo lo sviluppo dell'economia agricola locale in un'ottica di sensibilizzazione al rispetto e alla tutela dell'ambiente.



Orario: dalle 7.30 alle 13.30. Info: 0541 303241 (SGR)







ogni venerdì



Parcheggio Tiberio, via Tiberio - Rimini Borgo San Giuliano

Mercato degli agricoltori



Il tradizionale appuntamento per fare la spesa "in campagna" ma nel cuore della città con i produttori agricoli locali. L'offerta degli agricoltori locali è un'occasione per trovare la varietà delle produzioni nelle diverse stagioni dell'anno e per promuovere la filiera corta, la territorialità e la tipicità 'vicino a casa'.



Il mercato è organizzato da CIA (Confederazione Italiana Agricoltori) e Coldiretti.



Orario: dalle 7.00 alle 13.00 Info: rimini@coldiretti.it





Tutti gli eventi su www.riminiturismo.it