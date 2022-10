Cronaca

Rimini

| 11:51 - 18 Ottobre 2022

Immagine di repertorio.

Doveva scontare tre mesi per tentato furto aggravato, rintracciato a Rimini grazie al sistema “Alert alloggiati”. L’uomo, di nazionalità rumena, è stato arrestato sabato mattina dalla Polizia di Rimini perché destinatario di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Verona. Grazie al sistema di ‘alert’ è stata segnalata la presenza dell’uomo in un alloggio collegato ad una struttura ricettiva di Rivazzurra. E’ stato arrestato e si trova in carcere a Rimini.