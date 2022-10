Basket giovanile, Angel/RBR: cadono in casa Under 19 e Under 17

Sport

Rimini

| 11:41 - 18 Ottobre 2022

Under 19 Eccellenza:

Angels / RBR – Metauro Basket 84-85 dts



Primo quarto ad alta intensità al Pala SGR per la sfida tra Angels / RBR e Metauro. Ospiti dopo i primi 8 minuti sul +13. Mini parziale giallo blu che accorcia le distanze sul 10-19. Si va al primo intervallo con il tabellone che recita 16-22.

Si rientra in campo e un altro parziale di 5-0 in favore dei padroni di casa accorcia a -1 e costringe Metauro al time out. Sorpasso Angels a cui subito rispondono gli ospiti ma la squadra di coach Bernardi allunga la difesa e recupera palloni importanti poi concretizzati. Scorre punto a punto la partita fino alla fine del secondo quarto. All’intervallo lungo regna l’equilibrio: 40-40.

Si rientra dagli spogliatoi e Metauro mette la freccia portandosi in 7 minuti sul +10. Troppe le disattenzioni degli Angels e i secondi tiri concessi permettono agli ospiti di condurre sul 53-63 quando si ritorna in panchina prima dell’ultimo quarto.

Pronti via e gli Angels piazzano un parziale di 6-0 in due minuti che ricuce le distanze. Completa l’opera Macaru con il pareggio. Ci pensa poi Daniel James a siglare il sorpasso sul 67-65. Metauro si riporta avanti con due canestri. Finale di partita rocambolesco e non gestito al meglio dai padroni di casa: 76-76 ed è overtime al PalaSGR.



Nei primi minuti dell’ extra time Metauro allunga a +6. A un minuto e venti alla fine gli Angels recuperano lo strappo e sono a -1 e possesso. Non va il primo tentativo di sorpasso. Gli ultimi tiri degli Angels si spengono sul ferro e al termine della partita è Metauro a esultare con il punteggio di 84-85



Angels Santarcangelo: Mulazzani 20, Morandotti 4, Bonfè 6, Macaru 24, Benzi 8, Lombardi 3, Rossi 5, Sirri 2, Baldisserri 2, James 10, Amati ne, Renzi ne. Allenatore Bernardi Massimo; Ass. Renzi Andrea



Metauro Basket: Arduini 7, Drahanchuk 15, Nikolaichuk 25, Olivi ne, Curic ne, Buttarini, Mei 1, Casalini 27, Ferri ne, Tamburini 10, Baldelli ne. All. Deales



Parziali: 16-22, 40-40, 53-63, 76-76, 84-85.





Under 17 Eccellenza

Angels / RBR 58 – Fortitudo Bologna 58-59



In netto miglioramento i ragazzi di Simone Brugé che sfiorano la vittoria. Al Pala SGR in una bella cornice di pubblico termine 58-59 la sfida tra gli Angels / RBR e la Fortitudo Bologna.

Nel primo quarto i ragazzi gialloblu non riescono a concretizzare i vantaggi, qualche disattenzione di troppo permette alla Fortitudo di condurre il match dal primo minuto.

Nel secondo quarto la storia non cambia. Seppur un buon gioco in attacco degli Angels le percentuali non sorridono e Bologna punisce con due tiri a fil di sirena dei 24’ che tengono a distanza i padroni di casa.

Nel terzo quarto la storia cambia. Si stringono le maglie gialloblu in difesa e si comincia a far canestro anche dalla lunga distanza. Buona l’intensità messa in campo dal quintetto del duo Brugé/Porcarelli.

Nell’ultimo quarto gli Angels non si arrendono e tentano l’impresa. La difesa aggressiva e organizzata concede solo 8 punti agli ospiti. Grazie alle palle recuperate i locali riescono a segnare canestri facili in contropiede che infondono fiducia. In attacco la palla gira, prende ritmo e si continua a far canestro. La bomba a 9" dal termine accorcia le distanze di solo una lunghezza. Un’altra buona giocata difensiva permette un ultimo possesso ai locali quando mancano 4.6 secondi al termine. L’ultimo disperato tiro non va dentro e al PalaSGR passa la Fortitudo.Alla fine saranno le basse percentuali ai liberi e le numerose palle perse. La squadra è già a lavoro per migliorare ancora e cercare la prima vittoria in campionato.



Angels Santarcangelo Basket – Fortitudo Bologna 57-58 (10-16; 20-29; 39-48)



Angels Santarcangelo: Valmaggi 7, Godenzini 6, Baschetti 6, Frisoni 4, Marsili, Innocenti 10, Di Giacomo 5, Pansolini 6, De Gregori 10, Pivetti, Pecci 2, Amaroli 1 Allenatore Brugè; Ass. Porcarelli.