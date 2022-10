Ciclismo, la Nove Colli aggiunge 'Laltro percorso': nuovo tracciato da 60 km

Sport

Immagine di repertorio.

Il 2023 sarà un anno di grandi novità per la Nove Colli che si arricchisce di una nuova sorpresa. Quest’anno gli appassionati avranno a disposizione un terzo percorso da 60km, un nuovo tracciato su cui potersi misurare e divertire. Ma “Laltro percorso” non è solo un tracciato e non si tratta solo di una partenza e di un arrivo ma di un vero e proprio nuovo modo di vivere la corsa: la distanza di 60km sarà alla portata di tanti, il dislivello di 650 metri decisamente inferiore a quello più tradizionale e il tutto ammantato da una filosofia vintage per un’esperienza d’altri tempi. Nessun chip cronometrico, diversi ristori dedicati ai prodotti tipici e un ritmo e uno spirito decisamente diversi. Tutto questo verrà inserito all’interno dell’oliata macchina organizzativa della Nove Colli con sicurezza ed efficienza garantiti da mezzo secolo di esperienza.







“Laltro percorso” si porta dietro dunque una nuova vita per la Granfondo, una possibilità ulteriore per gli appassionati che hanno davanti una corsa estremamente ricca e coinvolgente. Lo scopo è proprio quello di abbracciare ancora di più appassionati rispetto alla tradizione.







Il percorso



La partenza rimane da Cesenatico con la carovana che poi si dirigerà nella frazione di Sala prima di raggiungere Santangelo e Gatteo e arrivare a Savignano sul Rubicone trovandosi davanti al Castello di Ribano. I cicloturisti si troveranno a confrontarsi con un po’ di pendenza godendosi il panorama prima di giungere a Borghi e continuare per Sogliano dove sarà presente un ristoro con i prodotti di territorio. Da qui, rifocillati, i partecipanti si lanceranno sulla discesa della Cioca con i 18 tornanti che l’hanno fatta conoscere da tutti come “Piccolo Stelvio”. Varcato il fiume Rubicone comincerà il ritorno a casa passando nuovamente da Savignano prima di Gatteo, Fiumicino e dell’arrivo a Cesenatico sullo stesso traguardo della classica Nove Colli.







La distanza totale è di 60km con un dislivello di 650 metri e un’altezza massima di 360 metri.