Spettacoli, laboratori, recital per tutte le età: Morciano festeggia Umberto Boccioni

Eventi

Morciano di Romagna

| 10:49 - 18 Ottobre 2022

In occasione delle ricorrenze legate al 140° Anniversario della nascita di Umberto Boccioni, l'amministrazione comunale di Morciano di Romagna e la biblioteca comunale 'G. Mariotti' intendono rendere omaggio al grande intellettuale ed artista, considerato uno dei padri del Futurismo, con un ricco programma di iniziative.



Ottobre - Novembre "Futuristicherie" Storie e attività creative per bambini dai 6 ai 10 anni, a cura di Giovanna Giuliani presso la Biblioteca comunale 'G. - Mariotti' (prenotazione obbligatoria allo 0541-987221): Giovedì 20 Ottobre - ore 16.30 - Futurismo a colori; Giovedì 27 Ottobre - ore 16.30 - Futurismo in 3d; Giovedì 3 Novembre - ore 16.30 - Futurismo in musica;

Giovedì 10 Novembre - ore 16.30 - Futurismo a stampa.



Domenica 23 Ottobre ore 11 nella sala conferenza della Banca Popolare Valconca, presentazione dello studio inedito "Caratteristiche della personalità di Umberto Boccioni. Storia ed analisi grafologica" di Jolanta Grebowiec Baffoni e Giuliano Cardellini, con relazione degli autori. Ingresso gratuito.



Domenica 30 Ottobre - ore 17.30 nella Sala Ex Lavatoio "Boccioni + Boccioni = Boccioni Una storia futurista" Recital con Lucia Ferrati e Nicola Nicchi, Action painting di Giuliano Del Sorbo: Paintheatre. Segni unici nella continuità dello spazio: dedicato ad Umberto Boccioni. Ingresso gratuito.



Sabato 5 Novembre ore 9 e ore 11 nella Sala Ex Lavatoio "Sgnacarsanipir - Il Futurismo tra declamazioni e azioni simultanee" Raccontato da Alessia Canducci

Spettacolo per gli studenti delle classi terze della scuola secondaria di primo grado

In occasione del 140° Anniversario della nascita di Umberto Boccioni, presso la biblioteca comunale saranno esposti i libri della sezione futurismo e i documenti originali appartenenti all'archivio storico.