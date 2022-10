Cattolica ospita l'ufficio mobile di 'Romagna next in tour'

Attualità

Cattolica

| 10:39 - 18 Ottobre 2022

Una delle postazioni di Romagna Next.

Ultima settimana di impegni per l'ufficio mobile di "Romagna Next in Tour", che da fine settembre sta effettuando una serie di tappe per raccontare in diretta ai cittadini gli scopi di Romagna Next, il primo "laboratorio" di pianificazione strategica interprovinciale sorto in Italia per rispondere alle sfide del Next generation EU. Giovedì 20 ottobre l'ufficio mobile sarà a Cattolica, con base in Piazza del Mercato Coperto, dalle 9 alle 17.



Romagna Next in Tour è un percorso partecipativo itinerante – realizzato grazie ad un apposito "ufficio mobile" attrezzato, in movimento da città a città – che ha lo scopo di incontrare ed ascoltare direttamente le persone che vivono sui diversi territori e dialogare con loro, per immaginare insieme nuove traiettorie per uno sviluppo strategico di area vasta. A contatto con i facilitatori del Tour presenti tappa per tappa, chiunque potrà partecipare alle diverse attività progettate, oltre che ricevere informazioni sul progetto Romagna Next (con distribuzione di materiale informativo, dei gadget e proiezione di video). In particolare, è previsto il coinvolgimento sui contenuti della pianificazione strategica: ad esempio, con pannelli su cui scrivere idee o bisogni sui temi di sviluppo strategico prioritari. La giusta occasione, insomma, per raccontare come dovrebbe essere la Romagna ideale. L'ambizioso e sfidante obiettivo è quello di fare della Romagna la terra del ben vivere e del benessere.



Per i giovani, inoltre, sono previste specifiche attività ludiche calibrate in base all'età dei partecipanti: disegni della Romagna da colorare, quiz su temi come pianificazione strategica, geografia, demografia o curiosità sul territorio; sfida al gioco "Nomi-Cose-Persone" a colpi di specialità locali; riflessioni sulle sfide attuali ed emergenti del territorio.