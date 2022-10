Rimini, promuovere la lettura nelle scuole, torna 'Libri in cargo bike'

Attualità

Rimini

| 10:36 - 18 Ottobre 2022

Consegna di libri.

Anche per l'anno scolastico 2022/2023 la Biblioteca Civica Gambalunga, in collaborazione con l'Assessorato alla mobilità e con l'Ufficio Progetti Europei del Comune di Rimini, realizza "Libri in Cargo Bike", un progetto atto a promuovere la lettura e a rendere disponibili nelle scuole una selezione di libri preparati dai bibliotecari.





Per le classi che ne fanno richiesta, vengono preparati scatoloni di libri che sono consegnati direttamente presso i plessi dai rider della Velostazione con la cargo bike. I libri, una volta recapitati, restano poi a disposizione degli studenti per circa 45 giorni, e al momento del ritiro c'è la possibilità di chiedere un nuovo prestito.





"Libri in Cargo Bike" è una proposta rivolta alle scuole di ogni ordine e grado, nell'ambito del progetto europeo City Changer Cargo Bike (CCCB) e del programma Horizon 2020 a cui il Comune di Rimini partecipa in collaborazione con 20 partners europei dalla Norvegia alla Grecia, dal Regno Unito alla Bulgaria. Il progetto CCCB, infatti, offre a utenti privati, pubblici e commerciali l'opportunità di conoscere e utilizzare le Cargo Bike e, tramite lo studio e la sperimentazione delle migliori pratiche già attuate in Europa, mira a migliorare la fruizione degli spazi pubblici e a ridurre la congestione del traffico, grazie al coinvolgimento dei cittadini. Il progetto CCCB City Changer Cargo Bike è terminato il 31 luglio 2022, tuttavia la Velostazione prolungherà il servizio "Free rent cargo bike" fino a fine dicembre 2022, ed il servizio "Libri in cargo bike" sarà assicurato fino alla fine dell'anno scolastico, ovvero giugno 2023.





Da quest'anno anche le scuole secondarie di secondo grado potranno aderire alle richieste di consegna di libri, attraverso la modalità "Misterybox". Le scuole o le classi interessate dovranno individuare uno o più docenti di riferimento, incaricati di prendere contatto con la Biblioteca scrivendo una mail a reference@comune.rimini.it o telefonando al numero 0541704488.







Per i nidi, le scuole infanzia, primarie e secondarie di primo grado il riferimento per aderire al progetto rimane la Biblioteca Ragazzi, scrivendo una mail a biblioteca.ragazzi@comune.rimini.it o telefonando al numero 0541704485.







Con "Libri in Cargo Bike" da gennaio a maggio 2022 i libri della Biblioteca hanno raggiunto 19 scuole di Rimini. Grazie alla collaborazione dei fantastici riders della Velostazione, i libri hanno viaggiato da nord a sud nel territorio comunale, dalle scuole infanzia alle scuole primarie e secondarie, rifornendo 133 classi, per un totale di 6888 libri prestati.