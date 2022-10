Cronaca

Rimini

| 09:52 - 18 Ottobre 2022

Immagine di repertorio.

Ha violato più volte il divieto di dimora in Provincia di Rimini, per questo una donna è stata arrestata dalla Polizia di Stato. A settembre erano scattate le manette in flagranza e, per questo, era stato imposto il divieto di dimora in provincia. Divieto violato più volte. Si trova ora in carcere a Forlì.