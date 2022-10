Santarcangelo, poesia e narrativa in biblioteca: incontro con due autrici locali

Eventi

Santarcangelo di Romagna

| 08:04 - 18 Ottobre 2022

Silvia Franchini e Alice Cesarini.

La scrittura vive in molteplici forme, come la poesia e la narrativa. Tali forme plasmano pensieri e parole in maniera differente e per questo sembrano universi distanti e paralleli. Silvia Franchini e Alice Cesarini ci dimostreranno come ciò non sempre è vero. Giovedì 20 ottobre alle ore 21:00, presso la Biblioteca Comunale Antonio Baldini di Santarcangelo di Romagna, le scrittrici dialogheranno con Saul Fucili, relatore della serata. Silvia Franchini presenterà la sua terza raccolta poetica “Il cuore negli angoli”, i cui brani trattano varie tematiche. Alice Cesarini parlerà, invece, del suo nuovo libro “Ludwig”, un giallo storico con protagonista il compositore Ludwig van Beethoven. Sarà un'occasione di confronto sul mondo della poesia e della narrativa contemporanea.



Alice Cesarini, nata nel 2004, vive a Pennabilli dove ha studiato e sviluppato i suoi interessi. Nutre una grande passione per la storia, l’arte, la letteratura e la musica, oltre ovviamente alla scrittura. Nel 2020 è uscito Abraham, il suo primo libro, sempre per Gilgamesh Edizioni.

Silvia Franchini è nata a Rimini l'11 marzo del 1989. Dopo gli studi classici, si è laureata in Scienze della Formazione. Ha inoltre un Diploma di educatore cinofilo. Dopo aver lavorato per anni come educatrice negli asili nido, ha deciso di ampliare ancora le sue competenze, qualificandosi consulente per l'azienda Yves Rocher. Ama da sempre i libri. Scrive e pubblica dal 2016. Le sue prime raccolte poetiche sono Le margherite nascono in inverno (Pagine, 2018) e (Aletti Editore, Le luci nella notte insegnano 2019).