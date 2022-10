Calcio giovanile, Rimini: Primavera 4 cala il settebello

Sport

Rimini

| 18:18 - 17 Ottobre 2022

La squadra Under 13 Pro del Rimini Calcio.

Questi i risultati del settore giovanile del Rimini Calcio.





PRIMAVERA 4 – 4ª Giornata



San Marino 0 – 7 Rimini F.C.





SAN MARINO: Battistini, Gasperoni (13’ st Ugolini), Cicconetti (23’ st Caddy), Drudi (1’ st Valli Casadei), Ciacci, Caverzan, Faeti (1’ st Michelucci), Molinari, Famiglietti (13’ st Moretti), Sensoli, Gasperoni. A disp: Chiarabini, Caushaj, Renzi, Riccardi, Tumidei



RIMINI FC: Lazzarini, Diotallevi, Gerboni (34’ st Marcello), Nastase, Bianchi, Rushani, Sebastiani (33’ st Marinucci), Cherubini, Marconi (44’ st Capparelli), Russo (7’ st Di Pollina), Zanni (7’ st Alvisi)

A disp: Conti, Madonna, Gabriele, Mariotti, Alvisi, Gianfrini, Ricci, Campedelli, Fraternale, Capi

All: Brocchini



Reti: 9’, 10’, 67’ Marconi, 12’, 47’ Zanni, 52’ Cherubini, 88’ Di Pollina.



NOTE. Ammoniti: Zanni, Sebastiani, Alvisi (R), Gasperoni, Molinari, Ciacci (SM).





Netta vittoria per la Primavera biancorossa che impone per 7 a 0 sul campo del San Marino. Il primo tempo si chiude sul 3 a 0 con la doppietta di Marconi al 9’ e al 10’ e gol di Zanni al 12’. Durante il secondo tempo il Rimini va ancora in gol con Zanni al 47’, poi Cherubini al 52’, al 67’ Marconi cala il tris personale infine manda il tabellino agli atti Di Pollina al minuto 88’. Prossimo turno in casa con la Torres.



UNDER 14 PRO – 5ª Giornata





Parma-Rimini FC 7-1





PARMA: Cantarelli,Caleffi (dal 20 st Lambertino),Bongiorno (dal 20 st Salvi ) Solari (dal 10’ st Eridano) Mondini (dal 1’ st Ghisoni), Azzali, Ulietti, Ruenes (dal 10’ st Formato) Legati ( dal 1’ st Deffremo), Greco, Boccacci.



RIMINI FC: Savoretti (dal 10’ st Vitez) Pedrelli (dal 1’ st Sammaritani) Odino, Vichi (dal 15’ st Mariotti) Tito, Mambelli (dal 25’ st Giovagnoli) Macchour (dal 20’ st Di Angelo) Fulvi (dal 25’ st’ Paganini) Frati F, Frati A (dal 5’ st Pensalfini) Amantini (cap). All. Berardi



Reti: 3’ Legati (P) 22’ autogol Mambelli, 30’ Frati F (R), 35’pt – 5’ st, 11’ st, 37 st’ Ulietti (P), 38 st Formato (P).





UNDER 13 PRO – 5ª Giornata.



Rimini FC – Modena 2-3 risultato FIGC



PT 0-1 Coppola (M)



ST 0-1 Paglia (M)



TT 2-0 (Aureli (R), Cassano (R)



Gioco tecnico 1-1







RIMINI: Guidotti, Hernandez, Lunedei, Cevoli, Costantini, Montani, Cassano, Angelini, Aureli.

MODENA: Malpighi, Todisco, Di Giuseppe, Auletta, Bellei, Coppola, Monari, Moreni, Sharka.



RIMINI: Alberani, Aragao, Donini, Romani, Montesi, Kasalla, Giusti, Mendola, Gabellini

MODENA: Verati, Acmor, Alba, Caleffi, De Luca, Gozzi, Gioiosa, Paglia, Zammarini



RIMINI: Guidotti, Hernandez (al 14′ Aragao), Donini, Cevoli, Costantini (al 15′ Montesi), Giusti (al 18′ Kasalla), Cassano, Angelini, Aureli

MODENA: Malpighi, Auletta, Bellei, Coppola, Todisco, Di Giuseppe, Monari, Moreni, Sharka



RIMINI: Alberani (al 10′ Guidotti), Aragao, Lunedei, Romani, Montesi, Cevoli (al 16′ Kasalla), Mendola (al 13' Costantini), Montani (al 16′ Giusti), Gabellini

MODENA: Verati, Acmor, Alba, Caleffi, De Luca, Gozzi, Gioiosa, Paglia, Zammarini.