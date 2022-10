A Riccione un ciclo di incontri per familiari di giocatori d'azzardo

Attualità

Riccione

| 17:52 - 17 Ottobre 2022

Incontri per familiari di ludopatici a Riccione.

L'U.O.C. Dipendenze Patologiche Ambito di Rimini-Distretto di Riccione, diretta dal Dott. Teo Vignoli, nell'ambito delle attività di contrasto al gioco d'azzardo patologico ed al gioco online ed in base a quanto previsto dai progetti in essere, in collaborazione con il Distretto di Riccione, Centro per le Famiglie Distrettuale e Associazioni del territorio, promuove un primo ciclo di incontri a sostegno di familiari di giocatori d'azzardo.



Tale intervento di supporto per familiari di persone affette da dipendenza patologica è un percorso strutturato sulla base al Metodo 5-Step, sviluppato da AFInNET (Addiction and the Family International Network) e rappresenta un'innovazione per il nostro territorio. Il percorso proposto ha una validazione evidence-based su studi svolti in diversi paesi nel mondo e si è rilevato utile per diminuire il carico che pesa sul contesto familiare, date le problematiche complesse vissute dai familiari dei giocatori d’azzardo patologici. Il percorso ha quindi come obiettivo chiave quello di focalizzarsi sui familiari e sui loro bisogni e dar loro modo di migliorare la situazione relazionale nelle loro famiglie: l’intervento è breve ( 5 incontri) e semistrutturato. A partire da uno spazio e un’attenzione adeguata al malessere e alle preoccupazioni dei familiari li accompagna in un percorso di empowerment e attivazione di cambiamenti in tutti gli aspetti che si sono rivelati importanti per migliorare la vita delle famiglie in cui sussiste una realtà legata alle dipendenze.



Gli incontri del gruppo di sostegno per familiari di giocatori d'azzardo si svolgeranno presso la casa ludica, A-Social Space, in via Mantova 6, a Riccione (sede anche dello sportello di consulenza psicologica e legale MATCH per giocatori e loro familiari), a partire dal 21 Ottobre 2022, dalle 18.00 alle 19.30. Il corso è gratuito previa iscrizione, chiamando il numero 351/5039709, oppure scrivendo una mail a sportellomatchriccione@gmail.com.

L'attività è inserita e finanziata nel programma attuativo 2022 del Piano di Zona per la Salute e il Benessere Sociale del Distretto di Riccione.