Anticonformismo e contaminazioni: la "strana coppia" Morgan-Bellavista in concerto a Rimini

| 17:36 - 17 Ottobre 2022

Morgan e Raffaello Bellavista.

Dopo l'ouverture di fine settembre al teatro "Masini" di Faenza, si ricompone la coppia più bizzarra della musica italiana: da una parte Raffaello Bellavista, pianista, cantante lirico e compositore di Brisighella; dall'altra Marco Castoldi, in arte Morgan, il più poetico dei cantautori contemporanei, un artista a "tutto tondo" capace di spigolare, con disarmante disinvoltura, tra parole e musica.

Ad accomunarli la passione per l'anticonformismo e le contaminazioni artistiche, un punto di contatto che sul palco - sabato 29 ottobre (dalle ore 21) al Teatro degli Atti di Rimini - regalerà un canovaccio tanto sperimentale quanto emozionante.

Morgan - che ama definirsi "un alieno nella terra dei normali" - è un cantante e scrittore "sui generis" che ormai, alla soglia dei 50 anni (li compirà il prossimo dicembre), appartiene ad honorem alla storia della musica italiana. Capace di spaziare nell'universo internazionale, fa dell'eclettismo la sua matrice genetica e, dai tempi dei Bluvertigo ad oggi, ha collezionato una serie infinita di premi alla carriera.

Raffaello Bellavista, che la scorsa settimana ha ricevuto il "Premio Eccellenza Italiana 2022", è reduce da un'estate di grandi successi, come il concerto con Andrea Mingardi, l'interpretazione di "Volare" nel Campionato Europeo di trotto di Cesena e la partecipazione al teatro di Narni nel cast de "La Traviata" nei panni del Marchese d'Obigny.

Il programma del concerto, un omaggio alla grande canzone d'autore, sarà suddiviso in tre parti: nella prima si esibirà Raffaello Bellavista che presenterà un medley del suo celebre repertorio musicale. A seguire salirà sul palco Morgan (per la parte più corposa dell'evento) e, infine, la parte finale vedrà una featuring fra i due artisti.



(Info 0546-81166 - 3779887578).