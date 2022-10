Punto da un'ape sulla bici va in shock anafilattico: salvato dai presenti

Cronaca

17 Ottobre 2022

Il luogo dell'episodio a Misano Adriatico.

Era in sella alla sua bicicletta quando è stato punto al labbro da un'ape. E' successo intorno alle 16:30 di oggi (17 ottobre) a Portoverde di Misano Adriatico in via Nelson, nei pressi del ristorante "Zenzero". A seguito della puntura, un uomo sulla cinquantina è andato in shock anafilattico e ha perso conoscenza, cadendo al suolo. Fortunatamente nelle vicinanze alcune persone, sedute su una panchina, si sono subito accorte del fatto e hanno immediatamente allertato il 118; poi si sono adoperati per prestare soccorso all'uomo. Giunti sul posto i sanitari (ambulanza ed automedica) hanno prontamente rianimato il ciclista e ne hanno disposto il trasporto presso l'Ospedale Infermi di Rimini. Sul posto anche i Carabinieri di Misano Adriatico. L'uomo pare sia ora fuori pericolo.