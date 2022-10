Calcio giovanile, tre hurrà per il Gabicce Gradara

Sport

Gabicce Mare

| 17:16 - 17 Ottobre 2022

La squadra Allievi del Gabicce Gradara.



Tre vittorie e una sconfitta per le squadre del settore giovanile del Gabicce Gradara.





JUNIORES



Fermignanese – Gabicce Gradara 3-0





Sconfitta per 3-0 per la squadra di mister Gaudenzi apparsa meno tonica del solito e poco incisiva sotto porta, a differenza degli avversari che sono riusciti a concretizzare al meglio le poche occasioni create. L'inizio degli ospiti fa ben sperare con Gaggi che sfiora il palo. Ma al 7' la Fermignanese passa in vantaggio con Bonaventura sugli sviluppi di un calcio d'angolo (1-0). Al 15' il raddoppio con Ait Brahim: servito in area di rigore tira di prima intenzione e trafigge Francolini (2-0). Poco dopo, il Gabicce Gradara cerca di accorciare le distanze con un colpo di testa di Finotti. Passa un minuto e l'attaccante calcia sul portiere, sulla ribattuta Petese calcia a colpo sicuro ma un difensore avversario salva sulla riga di porta. L'azione non termina, Fuzzi si impossessa della palla e il suo tiro è bloccato dal portiere avversario.





Nel secondo tempo, il subentrato Magi Andrea tira da fuori area ma sfiora il palo. Passano cinque minuti e Francolini viene impegnato due volte, la prima su punizione e la seconda a conclusione di un'azione terminata dall' attaccante Ait Brahim. Il Gabicce Gradara tenta di accorciare le distanze. In pochi minuti Fuzzi si rende pericoloso due volte ma i diagonali vengono intercettati dal portiere. All' 88' la squadra locale realizza il 3-0 su contropiede di Ait Brahim (doppietta personale). Il Gabicce Gradara non molla e va vicino al gol con tiri dalla distanza di Morini e Franca.





Il Gabicce Gradara disputerà il prossimo incontro in casa, sabato 22 ottobre alle ore 17:30 contro l' Atletico Gallo.





GABICCE GRADARA: Francolini, Della Chiara, Mancini (35' s.t. Giacchetti), Semprini, Caico,(23' s.t. Franca) , Bacchini (1 s.t.Magi Andrea), Fuzzi, Morini Finotti, Petese (4' s.t. Magi Alberto) Gaggi ( 20' s.t. Moutatahhir). A disp. Borselli, Andreani, Battistelli. All. Gaudenzi





ALLIEVI



Gabicce Gradara - New Academy 7-0



Prima vittoria per gli Allievi. Parte subito forte la squadra di mister Iachini con il primo tiro in porta di Bergamini già al 2' , al 4' vantaggio su rigore fischiato per un netto fallo di mano: dal dischetto Bergamini non sbaglia: 1-0. Al 6' il raddoppio con un tiro appena dentro l'area sotto la traversa, al 10' Sarli ha la sua occasione davanti al portiere ma il tiro è debole e facile parato, al 26' altra parata del portiere questa volta su bel tiro di Del Bene, al 34' tiro di Bergamini l'estremo difensore questa volta non trattiene e Mboup è pronto per il tap in vincente: 3-0. Prima della fine del primo tempo altre due occasioni importanti per il Gabicce Gradara prima al 39' con Mboup che davanti al portiere manda a lato di poco, poi al 42' con Bergamini ad impegnare il portiere.



Inizia il secondo tempo ma la musica non cambia e al 2' Mboup con un tiro in diagonale realizza il 4-0 e al 5' su palla che scende in mezzo a l'area Bergamini in mezza rovesciata porta il risultato sul 5-0. Al 12' la New Academy scalda le mani al portiere Ricci che si fa trovare pronto, al 24' sull'asse di destra Boccalini per Mboup che mette in mezzo per Esposito: 6-0-Al 41' appena fuori dall'area grande è Pontellini che con un gran tiro porta il risultato finale sul 7-0. Da segnalare al 45' una botta dal limite di Pataracchia che fa tremare la traversa.



Prossima partita domenica 23 ottobre Vismara- Gabicce Gradara ore 11.



GABICCE GRADARA: Ricci, Buccino (1'st Boccalini), Del Bene, Gaudenzi, Rossi (1'st Sciuto), Sarli (20'st Pontellini), Magi Filippo, Bergamini (16'st Esposito), Mboup (26' st Cangini), Della Costanza (6' st Bastianelli). All. Iachini.





GIOVANISSIMI 2008



New Academy - Gabicce 3-4



Avvio di partita lampo con tre reti in 11' con Terenzi (2) e Guidi. Accorcia la New Academy al 19' ma Fosca realizza la quarta rete al 21'. Calcio di rigore al 26' per chiudere la partita fallito da Ferraj. Al 29' accorciano i padroni di casa che riaprono la partita al 39' su rigore: 4-3. Occasioni per entrambe le squadre ma la partita termina con il successo del Gabicce.



Prossima partita Gabicce Gradara – Vismara domenica alle ore 11.





GABICCE GRADARA: Gaggi, Ridolfi (36' Arduini), Andruccioli, Rossi, Bana (36' Ricci A.), Luzi, Fosca, Ferraj (45' Pangrazi), Terenzi, Guidi, Rossini (55' Tamburini). All. Mendo-Baffioni.





GIOVANISSIMI CADETTI 2009



Urbania - Gabicce 2-11



Vittoria con largo margine per i cadetti 2009. In rete quattro volte Mancini, due Falcioni, due Mosconi, poi Foschi, Del Bene e Ballarini. Esordio per i 2010 Marsili, Diotalevi. Seconda convocazione per i 2010 Mosconi, Del Bene e Tomasini.



Prossimo match sabato allo stadio Magi alle ore 15 Gabicce Gradara – Montecchio.





GABICCE GRADARA: Barbieri (55' Tomasini) Benedetti (55' Marsili), Mosconi, Del Bene (36' Mascarucci) Buscaglia, Ricci, Falcioni (36' Tucci) Ballarini (55' Diotalevi), Mancini (36' Rossini), Orazi (55' Burlaschi), Foschi. All. Mendo-Baffioni.