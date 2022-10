Calcio RSM, Coppa Titano: domani il ritorno degli ottavi e primi verdetti

Sport

Repubblica San Marino

| 17:07 - 17 Ottobre 2022





Archiviata la sesta giornata di campionato, domani ci si tuffa nuovamente nella Coppa Titano BKN301. E saranno sfide decisive quelle del ritorno degli ottavi di finale, che decreteranno le prime eliminazioni dal torneo e naturalmente chi proseguirà la strada con l’accesso ai quarti. Come vuole il format da qualche anno a questa parte, qualora la somma dei gol dopo le due sfide fosse in piena parità, per le squadre coinvolte si va ai tempi supplementari ed eventuali calci di rigore.



Tra le sfide in programma domani quella tra Murata e Faetano riparte dal 3-1 dell’andata a favore dei gialloblu. La squadra di Girolomoni ha riposato in campionato, mentre quella di Sarti ha subito la seconda sconfitta consecutiva con il 4-1 della Folgore di sabato scorso. La vincente di questa sfida se la vedrà con una tra Folgore e San Giovanni. Discorso qui diverso perché all’andata sul campo Ezio Conti di Dogana le due squadre hanno impattato sullo 0-0. Sfida dunque aperta ed incerta, ancor di più se si guarda anche il periodo di forma delle due squadre: i rossoneri di Tognacci vengono da tre vittorie consecutive in campionato, i ragazzi di Lepri con sei punti nelle ultime tre (la sconfitta in campionato è avvenuta proprio contro il San Giovanni).



Chiude il programma del martedì probabilmente la sfida meno incerta per il passaggio ai quarti: La Fiorita-Fiorentino riparte dal 5-0 a favore dei gialloblu di Montegiardino, che vengono sì dalla prima sconfitta stagionale subita contro la Virtus venerdì scorso ma cinque gol di vantaggio e un Fiorentino con un solo punto raccolto in campionato – e peggior difesa – sembra davvero difficile che gli uomini di Lasagni non riescano a staccare il pass per i quarti. Chi passa tra La Fiorita e Fiorentino al turno successivo se la vedrà con la vincente di Libertas-Domagnano, in campo mercoledì sera a Domagnano. All’andata furono i granata ad esultare grazie al 2-0 firmato Costa e autorete di Parma. La squadra di Borgo Maggiore sembra aver trovato la formula giusta, ed è ancora imbattuta tra campionato e coppa; discorso diverso per i lupi giallorossi alla ricerca ancora della prima vittoria stagionale.



Nella parte bassa del tabellone occhi puntati sul big match Pennarossa-Tre Penne di mercoledì. All’andata finì 0-0, caso particolare per due squadre dal carattere offensivo. La squadra di Città, dopo quattro vittorie consecutive in campionato, ha fermato la sua corsa alla vetta con il pari domenicale contro la Juvenes-Dogana mentre la compagine di Chiesanuova dopo un poderoso avvio è caduta per due weekend consecutivi. Chi passa ai quarti troverà la vincente della gara tra Cailungo e Juvenes-Dogana, in programma mercoledì a Fiorentino. Qui si riparte dal vantaggio, seppur di misura per 2-1, della squadra di Manuel Amati che in campionato è andata ad un passo dal battere il Tre Penne. I rossoblu invece sono ancora senza successi in stagione.

Chiude la serata di mercoledì un altro grande incontro: Virtus-Cosmos. A Dogana si prospetta una sfida tutta da seguire tra i neroverdi di Luigi Bizzotto, in grande forma grazie anche alla vittoria di venerdì scorso contro La Fiorita, e i gialloverdi di Nicola Berardi al secondo posto in campionato proprio a braccetto con Virtus e Tre Penne. All’andata decise il gol di Ivan Buonocunto, basterà ai neroverdi per accedere ai quarti di finale? La vincente della super sfida al turno successivo troverà il Tre Fiori, già qualificato in virtù di detentrice del trofeo.

Ricordiamo infine che tutte le sette sfide di Coppa Titano sono in programma alle ore 20:45 e saranno visibili in diretta streaming su Titani.tv.