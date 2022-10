Disegno e stampa 3D, intelligenze artificiali e programmazione: questo e altro al FabLab di Santarcangelo

Eventi

Santarcangelo di Romagna

| 14:10 - 17 Ottobre 2022

FabLab Santarcangelo.

Ripartono sabato 22 ottobre i corsi del Fablab di Santarcangelo, con numerose proposte per ragazzi e bambini: disegno, taglio e stampa 2D e 3D, realizzazione di strisce LED RGB intelligenti e a basso consumo, introduzione all’intelligenza artificiale, Steam per i più piccoli, oggetti smart e pomeriggi a tema libero con i makers.



Tenuti dai tecnici del FabLab Romagna, i corsi si svolgeranno nei locali di “Sanlab” – il nome del Fabrication laboratory di Santarcangelo scelto attraverso un concorso di idee nell’ambito del progetto “T.anti corpi” – realizzati al piano terra della biblioteca Baldini con due stanze a disposizione: una dotata di stampante 3D e altre strumentazioni tecnologiche per la realizzazione di oggetti (banco meccatronico, taglierina e plotter), l’altra con dodici postazioni pc e uno schermo di grandi dimensioni per l’attività formativa.



Il primo corso in partenza riguarderà il disegno e la stampa di modelli 3D: due gli incontri formativi in programma sabato 22 e 29 ottobre dalle 15 alle 17. Il corso – che comprende anche 30 ore di stampa gratuite – prevede un massimo di 12 partecipanti: per iscriversi occorre compilare il modulo online su https://corso6.eventbrite.it.



Le date dei due incontri successivi, dedicati a disegno e taglio 2D con il programma CAD vettoriale Inkscape – software opensource di riferimento nel modo dei Fablab – sono invece in corso di definizione. In partenza nelle prossime settimane anche laboratori di grafica, creazione di oggetti smart, un corso di computazione dedicato ai più piccoli e due incontri dedicati all’intelligenza artificiale.

Attraverso l’utilizzo di un computer a scheda singola “Raspberry”, due laboratori guideranno alla realizzazione di LED RGB intelligenti, economici e a bassissimo consumo energetico, e alla trasformazione delle “casine” realizzate dai ragazzi dell’Enaip in oggetti smart con il progetto MIA.



I fondamenti della comunicazione per immagini saranno invece al centro del corso di grafica con l’utilizzo del programma Canva, mentre un altro laboratorio introdurrà all’intelligenza artificiale. Dedicato ai più piccoli, invece, il corso di coding con Scratch/Snap che introduce la filosofia Steam (Scienze, Tecnologia, Ingegneria, Arte e Matematica) a ragazzi e ragazze.



In concomitanza ai laboratori, inoltre, sono previsti sabati pomeriggi a tema libero nel corso dei quali i maker del Fablab saranno a disposizione per fornire indicazioni per la realizzazione di progetti specifici proposti dai cittadini.